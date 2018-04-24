3月台股外資丟內資撿 散戶恐高點套牢

（中央社記者邱柏勝台北24日電）央行公布3月M1B、M2，貨幣供給續呈「適度寬鬆」。反觀台股，3月散戶佔成交比重提高，外資卻賣超451億元，呈現「外資丟、內資撿」，對照台股近期大跌，散戶搶進恐套在高點。



中央銀行今天公布3月金融情況，M1B年增率上升為5.46%，M2年增率下降為3.6%，續呈「黃金交叉」格局。其中M1B年增率上升，主因活期儲蓄存款成長增加；M2年增率下降，則因外匯存款與定期存款成長減緩所致。



央行經研處副處長吳懿娟表示，每年1、2月常會受到農曆春節因素影響，貨幣供給情況震盪較大，因此會併同3月觀察。第一季M1B與M2平均年增率分別為4.57%及3.6%，仍是處於「適度寬鬆」的情況。



在外匯存款方面，3月外匯存款餘額5兆7937億元，微增6億元並續創新高，吳懿娟指出，由於美國升息，民眾看好美元升值，因此持續增加美元資產的配置比重，另外包含企業資金的調度，也是導致外匯存款餘額創高的原因之一。



在台股方面，吳懿娟表示，3月散戶占台股成交比重達59.3%，較2月增加約5個百分點，且代表散戶指標的證券劃撥存款餘額，也較2月減少221億元，顯見散戶投入股市意願仍強。但外資3月賣超台股達新台幣451億元，且4月至今也已賣超台股逾600億元，呈「外資丟、內資撿」局面，對照今日台股跌破年線，近期大舉進場買股的散戶，恐怕通通套在高點。



吳懿娟說，根據金管會資料，3月外資仍淨匯入6.58億美元，且外國人新台幣存款餘額，也由2月的1888億元增加至2053億元，顯見外資雖有賣超台股，但資金依然停留在帳上並未匯出，等待機會進場買股。至於4月目前看來，外資確實是有匯出，但還要觀察後續動向。



M1B、M2都是貨幣總計數，M1B因為包括活期儲蓄存款，所以可用來衡量民間資金活動力，作為景氣是否活絡的指標。M2則是廣義貨幣供給額的衡量數據，可用來推估資金是否有外流的動向。（編輯：楊凱翔）1070424