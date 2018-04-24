軍改爭議波及 當沖降稅28日上路添變數

(中央社記者王承中、蘇龍麒台北24日電)國民黨立委李彥秀今天就黨團提當沖降稅復議表示，民進黨若在乎台股衝擊，應對軍改審議多溝通。民進黨立委何欣純反批，國民黨無理杯葛，將民生經濟法案拉下太離譜。



為有助提升台股的國際競爭力，立法院13日三讀修正通過證券交易稅條例第二條之二條文，當沖降稅措施延長3年8個月至民國110年年底，並預計從28日開始實施。



由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，國民黨團在今天立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布，另定期處理。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，民主進步黨占有國會多數後，在乎的法案完全未給在野黨溝通協調的空間。國民黨這次拉下這些法案，就是要凸顯民進黨的荒謬。



李彥秀說，民進黨已經完全執政，若那麼在乎台股衝擊，就應對法案，尤其軍改的審議更加用心，應多跟在野黨溝通，不是無視在野黨的意見與協商要求。



對於立法院外交及國防委員會將於25日舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會。李彥秀說，開公聽會是國民黨一貫的主張，希望公聽會能有更多外界意見參與討論，也希望立法院長蘇嘉全能盡速召開協商，增加公聽會場次及溝通時間，國民黨團也在今天下午再次發函給蘇嘉全辦公室，要求召開朝野協商。



民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，國民黨團的做法令人火大，民進黨團無法接受、25日也將召開記者會反擊。她說，軍改是否召開公聽會已開過多次朝野協商，國民黨無限制加碼的無理杯葛，把有急迫性、事關民生經濟的法案拉下來，太離譜。



何欣純說，軍改只是針對特定族群的年金改革，不應無謂杯葛把全民福祉拖下水，影響民生經濟很大。至於何時處理復議案？何欣純說，黨團內部會慎重討論，能盡快處理就盡快處理。



蔡其昌告訴中央社記者，他在主持立法院會時，已經提醒李彥秀，攸關當沖降稅的證券交易稅條例修正，如果經過復議，可能會造成實施上的空窗期，但李彥秀表示，了解狀況，堅持要將該案復議。



立法院三讀修正證券交易稅條例第二條之二條文為，自中華民國106年4月28日起至110年12月31日止，同一證券商受託買賣或自107年4月28日起至110年12月31日止證券商自行買賣，同一帳戶於同一營業日現款買進與現券賣出同種類同數量之上市或上櫃股票，於出賣時，按每次交易成交價格依千分之一點五稅率課徵證券交易稅，不適用第二條第一款規定。



根據立法院議事規則，復議動議，應於原案表決後下次院會散會前提出之。但討論之時間，由主席徵得出席委員同意後決定之。（編輯：溫貴香）1070424