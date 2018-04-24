台鹽報警查含碘鹽輻射謠言 籲民眾勿散播

近日LINE通訊軟體流傳台鹽產製的「健康減鈉含碘鹽」內含鉀-40輻射超標的謠言，台鹽公司表示已向警局報案。（圖取自台鹽網頁www.tybio.com.tw）

（中央社記者潘智義台北24日電）近日LINE通訊軟體流傳台鹽產製的「健康減鈉含碘鹽」內含鉀-40輻射超標的謠言，台鹽公司提醒，已向警局報案，民眾千萬不要轉發。



台鹽強調，民眾若轉發上述訊息、影片將損害台鹽商譽和信用，恐涉及刑法加重誹謗及妨害信用等罪，籲請民眾停止轉發散播。



台鹽說明，早於去年9月經過衛生福利部、原子能委員會等官方單位，和台鹽公司聲明澄清，卻仍持續謠傳。台鹽表示，此謠言已經嚴重影響公司聲譽，涉及誹謗等罪，今已向警局報案，並同步向LINE、Facebook等通訊軟體公司檢舉不法，希望找出散播謠言的源頭。



台鹽重申，衛福部食品藥物管理署2017年11月30日說明鉀- 40屬於自然環境中存在的天然放射性物質，廣泛存在於各種農漁產食品中，與核污染或輻射污染之情形不同。原能會於2017年9月21日指出，根據每人每日約吃10公克低鈉鹽計算，全年食用鉀造成的輻射劑量遠小於一般人的年有效劑量限值，並無風險，證明台鹽健康減鈉含碘鹽無輻射安全疑慮。



世界衛生組織（WHO）更建議成人每天鉀攝取量為3510毫克，且市場上世界知名廠商出品的減鈉鹽產品，皆以鉀取代鈉，已成為國際飲食趨勢。台鹽說，健康減鈉含碘鹽達到調味、減鈉和增鉀的優點，獲得國內外多種獎項肯定，值得消費者信賴。（編輯：林興盟）1070424