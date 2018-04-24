當沖降稅遭提復議 券商公會籲藍營撤回

（中央社記者田裕斌、江明晏、潘智義台北24日電）券商公會呼籲，國民黨團應儘速撤回當沖降稅復議案，避免台股雪上加霜。但資深股市投資人阿土伯說，小散戶要透過當沖賺錢並不容易，只有利政府稅收。



為提升台股的國際競爭力，立法院13日三讀修正通過證券交易稅條例第二條之二條文，當沖降稅措施延長3年8個月至民國110年年底，並預計從28日開始實施。



由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，國民黨團在今天立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布，另定期處理。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。



券商公會指出，當沖降稅措施再延長3年8個月，可創造對投資人、股市和稅收正面且有效益的三贏局面，但國民黨團今天提出復議案，恐延宕當沖降稅法案公告時效，無法於本年4月28日無縫接軌。



券商公會說，復議案政策應回歸理性討論，資本市場不應淪為政治角力的犧牲品，國民黨團應儘速撤回復議案，以避免對資本市場造成重大衝擊，當沖降稅延長措施應儘快公告實施，讓資本市場回歸正軌。



華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者訪問時表示，能即時上路是利多，但就算延後，短期對台股也不會有什麼影響，當沖成本變貴，投資人頂多就少做一點；台股近期表現受美股走勢、營所稅影響、新台幣匯率等關鍵牽動。



資深股市投資人阿土伯（李金土）更指出，台股當沖降稅做法很好，但說老實話，除了政府有稅收之外，真能從當沖獲利的恐怕只有外資、大戶，小散戶要透過當沖賺錢並不容易。



對於國民黨立院黨團以軍人年改方案朝野政黨沒能取得共識，因而針對當沖等三讀法條提出復議，恐影響當沖降稅延長措施的實施時點，阿土伯認為，大家應拿出智慧解決問題，千萬不要傷和氣。（編輯：楊凱翔）1070424