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當沖降稅延長若生變 商總：台股恐跌破萬點

發稿時間：2018/04/24 22:06

最新更新：2018/04/24 22:06

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（中央社記者朱則瑋台北24日電）當沖降稅延長案今天下午在立法院院會遭國民黨團復議，商總理事長賴正鎰表示，台股好不容易一直在萬點的高點，假使當沖降稅無法如期實施，市場信心恐崩潰，跌破萬點都有可能。

由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，國民黨團在今天立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布，另定期處理。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰向中央社記者說，當沖降稅對股票市場有很大幫助，希望立法院黨團能為台灣整體經濟、全體利益著想，不要為了某些政治問題，影響股票市場發展。

賴正鎰指出，台股近日呈現萬點不墜，還創下最長保持紀錄，假使當沖降稅無法如期實施，好不容易燒起來的旺火就會降溫，股民信心崩跌，跌破萬點都有可能。

賴正鎰強調，蓬勃發展的台股應要給它添加柴火，而不是抽掉柴火，他擔心，這些預期心理因素，明天股票市場就會開始受到波及，會波盪多久就很難說了。

中華民國工商協進會秘書長范良棟表示，當沖降稅本來就已經在實施，也有顯著效果，這次延長並沒有聽到工商產業有反對聲音，工商協進會的立場也是樂觀其成，現在突然出現變數，對整體資本市場絕對有影響。

全國中小企業總會副理事長陳瑞宏指出，當沖降稅對整體股市幫助很大，等同打入強心針，活絡股市交易，應該讓它如期上路，不應受政治影響。（編輯：楊凱翔）1070424

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