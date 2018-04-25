美股又重挫 收復年線成挑戰

（中央社記者韓婷婷台北25日電）投資人憂慮升息，以及企業財報不如預期，美股再度出現重挫走勢，對於已經大跌3個交易日的台股而言，是否可收復年線10583點，有待觀察。



美股4大指數全面大跌，道瓊工業指數下跌424.56點、跌幅1.74%、收在24024.13點，NASDAQ指數下跌121.25點、跌幅1.70%、收在7007.35點，S&P 500指數下跌35.74點、跌幅1.34%、收在2634.55點，費城半導體指數下跌10.31點、跌幅0.82%、收在1243.67點。



美國10年期公債殖利率突破3%，引發投資人對資金從股市流向債市的憂慮，加上臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)都出現重挫走勢，美股跌勢驚人，分析師表示，恐影響今天亞股表現。



分析師指出，美股疲弱加上台股當沖降稅延長3年8個月出現變數，台股年線支撐恐遭摜破，甚至連去年5月24日以來的萬點行情都可能劃下休止符。



法人則指出，外資對台股頻頻提款，今年以來賣超金額已超過新台幣1000億元，加上台指期多單部位降至2萬8798口，創下近期新低水位，選擇權賣權部位也重新領先買權，顯示外資持續撤出台股動作不斷。



法人認為，股王大立光(3008)及權值最大的台積電(2330)法人說明會紛紛釋出利空消息，讓法人對景氣後市出現疑慮，隨著重量級電子股陸續召開法人說明會及公告第一季財報表現，個股基本面將是左右股價的重要因素。



美國10年期政府公債殖利率短暫觸及3%關鍵關卡，歐洲3大股市收盤漲跌互見；倫敦FTSE 100指數上揚0.4%、以7425.40點作收，法蘭克福DAX 30指數下跌0.2%、收在12550.82點，巴黎CAC 40指數上漲0.1%，收5444.16點。（編輯：張均懋）1070425