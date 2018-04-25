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電信業拒當笨水管 衝加值服務成果亮眼

發稿時間：2018/04/25 08:19

最新更新：2018/04/25 08:19

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（中央社記者江明晏台北25日電）電信業甩開「笨水管」角色，積極衝刺加值服務，遠傳電信首創的「遠傳數位萬事通」，申請人次已近10萬；台灣大哥大今年最看好myVideo、手機保險等加值服務營收貢獻。

電信業者不想當只會提供簡單的頻寬與連線速率的「笨水管」（dumb pipe），近年來積極進行轉型，開拓數位創新與加值服務，並端出成果。

遠傳電信自2017年5月3日推出全台首創「遠傳數位萬事通」技術支援服務，透過簡單的使用介面，精確的數據分析，主動式通知，解決用戶手機連線設備上的所有問題。

遠傳公布，「遠傳數位萬事通」上市以來，申請人次已近10萬戶，獲得諮詢用戶逾9成6的滿意度。觀察一年來累積的用戶詢問案件，最常協助用戶解決的項目是通訊軟體和社群網站的操作，許多長輩不再只是打卡、分享訊息的社群低度參與者，更是積極參與臉書直播的網路重度使用者。

此外，遠傳電信旗下數位品牌friDay包含影音、音樂、錢包與購物四大服務，去年成績亮眼，今年目標除用戶數持續成長，也看好來自數位創新服務貢獻可占總營收一成，約90億元。

台灣大哥大屬富邦集團，旗下還有富邦金融體系、凱擘與台灣大寬頻、凱擘影藝、momo購物，台灣大看好在金融、有線電視與電信、媒體、電商等四方匯流下，在數位匯流的戰場上將非常有力。

台灣大旗下加值服務中，今年度最看好myVideo、電信帳單綁小額付費、手機保險和myfone購物這4大項目，單月均有近新台幣億元的業績，個別項目的全年營收都將突破10億元。

台灣大哥大旗下影音串流服務平台myVideo去年10月整合有線電視系統，用戶可在myVideo線上看，或用凱擘大寬頻及台灣大寬頻機上盒觀看，近期已有30萬戶觀看，未來希望能成長到90萬戶，達到匯流整合綜效。（編輯：張均懋）1070425

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