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福斯擬豪擲逾5千億 搶攻陸電動車市場

發稿時間：2018/04/25 08:58

最新更新：2018/04/25 08:58

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（中央社北京25日綜合外電報導）德國汽車巨擘福斯汽車集團（Volkswagen）宣布，2022年前將斥資180億美元（約新台幣5364億元），在中國大陸投資電動和自動駕駛車，將龐大賭注押在這個兵家必爭之地。

福斯新任執行長迪斯（Herbert Diess）昨天在北京召開記者會說：「中國是我們第2個家。」中國將成為全球「最大」的電動車市場。

法新社報導，他還說，福斯和中國合資企業夥伴投入的資金，將「使移動載具更潔淨、安全且更有智慧，以真正改善人類生活」。

迪斯說，全球最大汽車製造商福斯在2021年前的目標，是在「中國至少6個車廠」生產電池驅動的汽車。

此外，迪斯也宣布將與中國合資企業安徽江淮汽車集團（JAC）成立一個名為「思皓」（SOL）的新汽車品牌。這個品牌將生產一款電動運動休旅車，充一次電的續航力可達300公里。

去年中國汽車總銷量約為2890萬輛，中國汽車市場的規模可望很快就會趕上歐美市場。

福斯最近宣布將成立一個專責中國市場的業務部門，預計未來8年將在中國推出大約40款新車。

今天登場的北京車展，是迪斯接替穆勒（Matthias Mueller）出任執行長的第一個海外行程。

福斯2015年坦承造假全球1100萬輛柴油車的廢氣排放數據後，迄今尚未擺脫陰霾。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070425

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