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中興遭美封殺 美國供應商反成重災戶

發稿時間：2018/04/25 09:27

最新更新：2018/04/25 09:27

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美國政府上週宣布，禁止美國廠商向中國電信大廠中興通訊供應晶片、天線等零組件7年。這項禁令不僅重創中興，數家美國供應商也恐流失大筆營收，近期股價一蹶不振。

美中貿易關係緊張之際，美國商務部16日以中興未懲罰違反美國對北韓與伊朗制裁禁令的員工為由，揮刀制裁中興。華爾街日報報導，華府封殺中興，反而使中興的美國供應商股價大跌，蒙受無妄之災。

美國下令制裁後，中興曾警告，美方禁令不僅會嚴重危及中興的生存和發展，對美國自身也會造成影響，「傷害包括大量美國企業在內的中興通訊所有合作夥伴的利益」。根據近期申報資料，超過12家美國廠商將中興列為客戶。

受中興制裁案影響的美國廠商不分大小，包括晶片大廠高通（Qualcomm），以及鎖定利基市場的光纖網路零件製造商Acacia。

過去一週，高通股價大跌約9%。伯恩斯坦研究（Bernstein Research）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）指出，高通2017年營收223億美元，中興貢獻其中1.5%至2.5%。

長期研究中國高科技產業的諮詢公司國際商業策略（IBS）執行長瓊斯（Handel Jones）表示，光是2017年，美國晶片廠商就向中興出售總值約15億美元的產品。瓊斯估計，中興2017年生產全球3.8%的智慧型手機。

與高通相比，Acacia災情可能更慘重，這段期間股價慘跌31%，直到24日才反彈6.6%。

Acacia今年2月在申報文件中提及，2017年營收3億8520萬美元，中興貢獻30%。美國宣布封殺中興後，Acacia發表聲明說：「以任何理由失去或暫時流失一個主要客戶，都可能損害我們的財務狀況。」

可編程晶片製造商賽靈思（Xilinx）近期股價也「綠油油」。兩年前，美國商務部對中興祭出類似採購禁令，但很快就暫停實施。賽靈思2017年5月指出，那次制裁若沒有解除，可能已對賽靈思的事業造成「重大負面影響」。

客戶包含中興的特殊玻璃製造商康寧（Corning）表示，正在評估中興採購禁令是否涵蓋康寧在台灣、日本和南韓工廠生產的產品，不確定旗下的螢幕玻璃Gorilla Glass是否包含受美國出口限制的成分。

美國商務部發言人指出，無論產地為何，只要受商務部出口管理規則（EAR）限制的貨品、軟體或技術，中興都將無法採購。（編輯：陳俊碩）1070425

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