台股一度跌破10500 外資賣壓一波波

（中央社記者韓婷婷台北25日電）台股今天依舊遭到外資提款，指數開低後雖然一度有意反彈，但賣壓沉重難返，指數盤中跌破10500點，鴻海再創波段低點，一度跌破80元整數關卡。



截至10時30分，加權股價指數下跌75.93點、為10503.57點、成交值新台幣707.95億元，台積電、鴻海續跌，僅大立光逆勢走揚，昨天相對強勢的金融股今天也加入下跌行列，富邦金、國泰金在平盤之下遊走，換股購併元富證的新光金大跌逾4%。



分析師表示，美國10年期公債殖利率升破3%，市場擔心資金將出現移轉，美股應聲重挫，亞股今天也都有0.5%至1%的跌幅，台股在昨天跌破年線10583點後，今天持續向下尋求支撐，台股若要浮現止跌契機，還需要外資賣超先行趨緩。



台股出現類股齊跌，部分具題材的個股則持續走高，包括生技的佐登-KY、中裕、大江逆勢走強，錸德接獲日本長單，股價直鎖漲停再創新高，元富證獲18.8%溢價購併，爆出超過11萬張的天量。



分析師指出，台股近期進入第1季財報發布期，電子權值股也紛紛召開法人說明會，不過由於台積電、大立光法說會後出現大跌走勢，市場信心遭到撼動，須注意後續電子股釋出的產業訊息及國際股市走勢變化。（編輯：黃國倫）1070425