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楊金龍：通膨壓力不大 暗示6月不會升息

發稿時間：2018/04/25 11:10

最新更新：2018/04/25 11:10

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（中央社記者蔡怡杼台北25日電）對於6月是否升息？中央銀行總裁楊金龍今天表示，是否升息要由央行理監事會決定，但以目前情況來講，通膨壓力不大，與3月的情況沒有多大的改變，暗示6月不會升息。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主任委員顧立雄、中央銀行總裁楊金龍就「銀行銷售TRF（目標可贖回遠期契約）業務檢討」進行專題報告。

中國國民黨籍立委曾銘宗關切外資4月匯出有多少？楊金龍說，外資4月匯出規模較大，應該超過30億美元。

根據金管會統計，截至民國107年3月底，外資累計淨匯入為2113.19億美元，較去年底的2080.54億美元增加32.65億美元，即外資今年第1季淨匯入32.65億美元。若外資4月迄今匯出超過30億美元，即今年來外資淨匯入情況可能轉為淨匯出。

中國國民籍立委賴士葆進一步追問外資匯出的原因？楊金龍表示，影響外資匯出的主因包含美國升息，美國利率升高，其次則為蘋果手機銷售欠佳，影響外資賣超並匯出。

賴士葆再問，因應外資竄逃，大家期待央行升息，央行有可能升息嗎？

楊金龍表示，近期應該不會，至於下次利率決策會議則是在6月，而6月是否升息要由理監事會決議，以目前情況來看，通膨壓力不大，與3月的情況沒有多大的改變，暗示央行6月升息的可能性不高。（編輯：蘇志宗）1070425

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