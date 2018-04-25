台經院上修GDP至2.45% 後市展望保守

（中央社記者邱柏勝台北25日電）台經院今天上修今年GDP估值為2.45%，較1月時上修0.11個百分點，主因景氣回溫、國際原物料價格穩定攀升，帶動第一季進出口表現所致，但因不確定因素與日俱增，後市展望保守。



台灣經濟研究院今天舉辦景氣動向調查報告記者會，並更新2018年經濟成長預估。台經院院長林建甫表示，受惠國際原物料價格走揚，新興科技應用帶動，以及機械設備需求暢旺等利多，帶動3月出口與外銷訂單金額創新高。



因此，根據台經院最新預測結果，2018年國內實質GDP成長率為2.45%，較1月預測上修0.11個百分點。



台經院景氣中心主任孫明德表示，第一季出口與國內消費表現都不錯，因此GDP有上修空間，但後續的國際不確定性與日俱增，包含美中貿易衝突升溫，金融市場與股市波動劇烈，都使得今年經濟成長率展望變得沒有那麼樂觀。尤其根據國際貨幣基金（IMF）預測，東南亞國家經濟成長率都比去年差，也與美中貿易衝突息息相關，台灣今年出口表現恐蒙上不確定的陰影。



孫明德也提及，今年內需表現受軍公教加薪、財富效果增加帶動，但企業投資意願下滑，以半導體設備進口而言，自去年5月起持續衰退，顯示民間投資確有動能不足的現象，企業對未來展望保守，也是今年經濟成長負面因素。



此外，孫明德表示，中國兩會（中國全國人民代表大會會議和中國人民政治協商會議全國委員會會議）後的「新政」後續效應，包含對台31項措施、四大開放新政等，都可能讓台灣的資本、人才與產業加速流向對岸，但美中貿易衝突也會影響企業的布局，不排除有更多企業赴美或回台設點。



台經院研究六所所長吳孟道表示，中美貿易衝突升溫，導致新興市場股市普遍下跌，在台股方面，另外受到台積電法說透露第二季營運狀況不如預期影響，外資有加速撤出的跡象。另外中國在台海附近軍演，也導致兩岸關係緊張，由於資金本來就比較敏感，短期的恐慌情緒對資本市場確實造成負面衝擊，但長期仍會回歸基本面。



在新台幣匯率方面，吳孟道表示，美國10年期公債殖利率逼近3%，帶動美元走強，且美國升息也對美元形成一定支撐力道，當利差持續擴大，導致新興市場國家貨幣趨貶，新台幣也不例外。吳孟道說，台經院原本預估央行升息時程約在今年第4季，但央行在美元與通膨的壓力下，恐有提前升息的可能。（編輯：黃國倫）1070425