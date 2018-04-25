陳良基：科技業產值增加 才會缺人缺地

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）科技部長陳良基表示，台灣科技產業持續正向發展，產值增加，所以才會有缺人和缺地的議題；科技產業界希望吸引人才，員工分紅可透過稅制多加鼓勵。



為期5天的2018台灣科普環島列車行程，即將在30日啟動，今天上午舉行記者會，陳良基親自主持，會後接受媒體採訪。



談到行政院長賴清德昨天與資訊硬體產業交流座談，陳良基指出，當日參加的廠商整體產值可能達到新台幣4兆元以上。在座產業代表均認為，台灣在科技產業仍有競爭力，產業欣欣向榮，整體產值增加。



陳良基指出，由於台灣科技產業持續正向發展，所以才會有缺人和缺地等議題，很多廠商代表建言希望把土地擴充再加大，也代表科技產業的產值持續擴大。



在人才培育部分，陳良基表示，科技產業在新的創造過程中，需要更多的人才，科技產業界希望政府加強宣傳人才凝聚的措施。



他指出，昨天座談會結束前一小時，科技產業界代表集中討論吸引人才的方案，例如員工分紅可以透過稅制多加鼓勵。



賴清德24日赴台達電參訪，並與台達電董事長海英俊、廣達董事長林百里、鴻海副總裁呂芳銘、研華執行董事何春盛以及和碩董事長童子賢等，約10家企業代表進行資訊硬體產業交流座談，聽取業者建言。陳良基在場陪同。（編輯：張均懋）1070425