銀行賣TRF賠57億元 7銀行涉不法遭移送

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）銀行承作TRF賠錢又折兵，金管會主委顧立雄表示，銀行TRF業務利益新台幣132億元，轉銷呆帳損失有189億元，即賠57億元，另因TRF不法案件而遭移送的銀行有7家，約7、8位理專。



立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍就「銀行銷售TRF（目標可贖回遠期契約）業務檢討」進行專題報告。



不分黨籍多位立委，如民進黨籍的吳秉叡、余宛如，以及國民黨籍的曾銘宗、賴士葆、盧秀燕等都關注TRF目前處理情況。



顧立雄表示，全體銀行承辦TRF業務的利益有132億元，轉銷呆帳損失的部分則有189億元，即銀行損失57億元。另外，銀行涉及協助客戶編制不實財報或偽造董事會紀錄等疑似不法案件遭金管會移送的則有7家銀行，7、8位理專。



同時，顧立雄也說，TRF爭議案件有521件，已處理完畢的案件有100多件，目前處理中還有84件，其中，有1家企業因與多家銀行做TRF，因此，單一案件的爭議金額最高達30、40億元。



另外，盧秀燕以及余宛如都指出，金管會對TRF爭議案件的多家銀行合計開罰約1.04億元，不管與銀行獲利的132億元或與兆豐銀行遭美國重罰57億元相比，都不成比例。



顧立雄說明，金管會現行對銀行的裁罰金額受到銀行法最高額的限制，對此，金管會也將推動修法，會將現行裁罰上限1000萬元提高到5000萬元。



同時，顧立雄也說，經過金管會多波的管制下，目前銀行承作TRF的交易量只有4億元，已大幅萎縮。



顧立雄進一步指出，考量市場對TRF商品仍有避險的需求，金管會今年4月初已重啟銀行承作TRF業務，即銀行與客戶TRF爭議案件和解進度已達金管會要求時就可承作，目前已開放5家銀行。(編輯：趙蔚蘭)1070425