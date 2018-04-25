朝鮮半島和平協議 金正恩經濟上成大贏家

（中央社首爾25日綜合外電報導）文金會將於27日登場，各界預期兩韓可望終結數十年敵對關係的心理升高。而受國際孤立、貧窮的北韓在朝鮮半島和平中獲得的經濟利益，將遠勝於晉身已開發國家之林的南韓。



彭博報導，雙方若達協議，將可為文在寅所提連結兩韓「3個經濟帶」計畫開啟大門，並替南韓企業打開商機。但在經濟方面，南韓獲得的益處將有限，北韓料成最大贏家。



紐約韓國學會（Korea Society）會長、同時也是穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service）前資深副總裁柏恩（Thomas Byrn）告訴彭博：「和平紅利將帶給北韓立即且龐大的益處，而不是南韓。這正是金正恩推動的原因。」



儘管兩韓關係出現融冰跡象，但雙方之間的正式和平條約和北韓對外開放經濟，仍面臨巨大的障礙。文在寅上週表示，峰會固然起了帶頭作用，但和金正恩達成非核化在內的協議將是一大挑戰。另外，幾週後可能和金正恩會面的川普，對於朝鮮半島的未來可能也有話要說。



南韓梅利茲證券（Meritz Securities）分析師在4月的研究報告中指出，現在是想像兩韓統一，瞄準北韓商機的時候。北韓倘若開放，可望在交通、基礎建設、和電力設施等方面帶來投資商機。分析師還表示，統一也帶來北韓礦物資源的穩定供應。



在預期兩韓和平將帶來這類商機下，南韓若干公司股價近幾週來飆漲。然而，首爾漢陽大學（Hanyang University）經濟學教授張亨秀（Zang Hyoungsoo，音譯）警告，一廂情願認為這些好處全將奉送給南韓太過天真。



張亨秀說：「北韓若被承認是一個正常國家，並具有外交關係，南韓企業將和中國及其他國家競爭取得基礎建設的商機。只要有國與國之間的邊界，南韓對於北韓經濟能做的有限。」



另一方面，彭博亞洲首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）和彭博經濟學家希門尼茲（Justin Jimenez）撰文指出，短中期兩韓統一的可能性雖不大，但經濟誘因大。



他們表示：「北韓約2500萬人口，加上南韓人口5000萬左右，將創造一個規模接近德國的國家。由於北韓人口較年輕，將可以解決南韓人口結構的問題。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070425