美中貿易戰 佳世達客製化產品移回台廠

（中央社記者潘智義桃園25日電）佳世達科技董事長陳其宏表示，因應美中貿易戰，美國對中國祭出301條款，佳世達蘇州廠部分客製化產品，正好順勢改至台灣智慧工廠生產。



陳其宏今天在佳世達智慧工廠記者參訪記者會指出，中國大陸蘇州廠生產全球規格的產品，大量少樣；台灣廠產品少量多樣，以客製化產品為主，因應美國對中國掀起貿易戰，部分陸廠產品正好提前改到台灣生產。



他說，台灣廠以往也是採取大量少樣生產模式，但若遇到產品多元必須換線時，卻不易換線，因應客製化產品需求，已轉為少量多樣，換線時間從以往的30分縮至3分，並減少換線人為失誤。



針對中美貿易戰，美國提出301制裁條款，陳其宏表示，佳世達已全面清查，雖然有影響，但沒想像大，一部分產品線，尤其高附加價值有影響，但只要將在中國大陸生產的這類產品改至台灣廠生產，一切就迎刃而解。



他說，蘇州廠部分產品6月以後可能進不了美國，但改至台灣的智慧工廠生產即可因應；事實上去年初早已為國際貿易大戰預做準備，做好兩岸價值分工，隨時可以啟動，現在正好因應美國301條款，把受影響產品改到台灣生產；少量多樣產品改至台灣生產後，成本更低，更有競爭力。（編輯：蘇志宗）1070425