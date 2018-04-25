新加坡國際食品展 白嘉莉現身台灣館超吸睛

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）新加坡國際食品展，台灣館參展規模創新高，清真食品也受到東協穆斯林買家關注，其中令人意外的是旅居印尼一代巨星白嘉莉現身為台灣館剪綵，增添人氣，讓台灣館超吸睛。



台灣館今年參展食品業者眾多，其中有旅星台商方震群邀請有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉利用赴星洽公機會，參觀台灣館的多元食品，受到高度矚目。



白嘉莉昨天戴墨鏡、穿著粉紅色系衣服，由夫婿黃雙安及友人陪同參觀台灣館，仍難掩她一代巨星風采。



白嘉莉現身，立刻引起台灣館參展業者一陣騷動，紛紛要求與這位一代巨星合影，連星馬地區參展買家也集聚台灣館，一睹白嘉莉風采。



台灣館昨天除了駐新加坡代表梁國新、台灣菸酒公司董事長吳容輝、外貿協會副秘書長王熙蒙、僑務委員陳正吉，也邀請新加坡貿工部高級政務部長許寶琨及白嘉莉等多人參與剪綵。



白嘉莉的巨星魅力果然無法擋，幾乎所有參觀剪綵的人均拿起相機拍照留念，更有不少人要求與這位巨星合影並打卡分享臉書。



白嘉莉告訴中央社記者，很高興利用在新加坡期間參觀台灣館，也希望台灣能把更多好的食品推廣到東南亞國家銷售。



新加坡國際食品展（FHA 2018）昨天起在博覽中心（Singapore EXPO）舉行為期4天的展覽，聚集東南亞及歐美各國買家，台灣館面積排名第4，前3名是新加坡、中國大陸、澳洲，美國排名第5。（編輯：陳俊碩）1070425