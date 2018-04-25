佳世達機器人過半 一條產線年省1600萬

（中央社記者潘智義桃園25日電）佳世達科技董事長陳其宏表示，因應工時成本提高，必須自動化，桃園智慧工廠已做到機器人過半，一條產線年省新台幣1600萬元，人力節省51%。



陳其宏今天在佳世達智慧工廠參訪記者會指出，工廠自動化以後，除人力節省，坪效也提升52%，生產管理績效提升74%，空間減少58%。為因應客製化少量多樣產品，變換產線的時間也大幅縮減，透過無人搬運車，搭配移動式機器人來變化產線，從以往花30分鐘換線，現在只要3分鐘就完成產線變換。



他說，機械人搭配視覺導引系統整合，就像長了眼睛，可以精對準孔位，減少換線人為失誤；自動化目的不是和勞工搶工作，事實上台灣有很多工作沒人要做，既然找不到人做，就讓機械來做。



對於100%無人的關燈工廠，陳其宏認為，佳世達生產的只是「小產品」，不必做到100%無人工廠，目前看來全球只有汽車工廠較適合。因此，不會為了做無人工廠，刻意去做自動化，畢竟現實上沒有必要，且成本太高。



他說，要透過智慧工廠把自家產品競爭力帶起來，也行銷智慧工廠給其他業者，例如，食品業的智慧工廠，可以自動化製作珍珠奶茶、煮咖啡、煎雞排；不過，台灣半導體產值每年807億美元，向半導體業者推銷自動化的智慧工廠，是佳世達現階段業務發展重點。



另外，面板業也適合智慧工廠，佳世達已提供關係企業友達光電智慧工廠自動化建置服務。（編輯：蘇志宗）1070425