/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 凱特王妃麻疹疫苗孫安佐新光金
>rss

佳世達機器人過半 一條產線年省1600萬

發稿時間：2018/04/25 13:02

最新更新：2018/04/25 13:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義桃園25日電）佳世達科技董事長陳其宏表示，因應工時成本提高，必須自動化，桃園智慧工廠已做到機器人過半，一條產線年省新台幣1600萬元，人力節省51%。

陳其宏今天在佳世達智慧工廠參訪記者會指出，工廠自動化以後，除人力節省，坪效也提升52%，生產管理績效提升74%，空間減少58%。為因應客製化少量多樣產品，變換產線的時間也大幅縮減，透過無人搬運車，搭配移動式機器人來變化產線，從以往花30分鐘換線，現在只要3分鐘就完成產線變換。

他說，機械人搭配視覺導引系統整合，就像長了眼睛，可以精對準孔位，減少換線人為失誤；自動化目的不是和勞工搶工作，事實上台灣有很多工作沒人要做，既然找不到人做，就讓機械來做。

對於100%無人的關燈工廠，陳其宏認為，佳世達生產的只是「小產品」，不必做到100%無人工廠，目前看來全球只有汽車工廠較適合。因此，不會為了做無人工廠，刻意去做自動化，畢竟現實上沒有必要，且成本太高。

他說，要透過智慧工廠把自家產品競爭力帶起來，也行銷智慧工廠給其他業者，例如，食品業的智慧工廠，可以自動化製作珍珠奶茶、煮咖啡、煎雞排；不過，台灣半導體產值每年807億美元，向半導體業者推銷自動化的智慧工廠，是佳世達現階段業務發展重點。

另外，面板業也適合智慧工廠，佳世達已提供關係企業友達光電智慧工廠自動化建置服務。（編輯：蘇志宗）1070425

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP