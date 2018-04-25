佳世達推智慧工廠 更換產線僅3分鐘

佳世達科技董事長陳其宏25日在記者會表示，因應美中貿易戰，美國對中國祭出301條款，佳世達蘇州廠部分客製化產品，正好順勢改至台灣智慧工廠生產。中央社記者潘智義攝 107年4月25日

（中央社記者潘智義桃園25日電）佳世達科技董事長陳其宏表示，因應生產少量多樣產品需求，力推智慧工廠，更換產線時間從30分鐘縮短至3分鐘，已將智慧工廠商業模式行銷給各產業客戶。



陳其宏今天在佳世達智慧工廠參訪記者會指出，台灣半導體產值每年新台幣807億美元，向半導體業者推銷自動化的智慧工廠，是佳世達現階段發展重點。目前佳世達智慧工廠解決方案已經打入台灣重量級資通訊電子廠、印刷電路板（PCB）廠、無線通訊廠，並跨足兩岸工廠。



佳世達人工智慧技術服務處處長陳文杰說，一般認為半導體產業工廠自動化程度很高，事實上製程還有很大空間沒自動化，尤其是半導體封測。顯示器產業的面板模組（LCM）產線也有推自動化的空間。



陳其宏強調，智慧工廠建構人機協作生產線、整合機器手臂與視覺系統，並領先導入行動式機器手臂等。高度自動化帶來產品品質一致性，搭配產品能混線生產，能加快訂單交期，目前效益為減少51%線上人力，提升整體生產效益74%以上，生產坪效增加52%，投資效益於兩年內即可回收。



他說，佳世達智慧工廠再進化，強調少量多樣、高品質高效能、交期快，佳世達桃園龜山廠於第一階段，在2014至2016年導入智慧搬運（AGV）、智慧倉儲（WMS），倉儲面積減少30% 、人力減少30%、智慧環境安全控管（SESM），達到零火災、零工傷、零失竊；第2階段2016至2018年建構人機協作生產線，整合機器手臂與視覺系統，並領先導入行動式機器手臂等。



他強調，高度自動化帶來產品品質一致性，搭配產品能混線生產，能加快訂單交期，目前效益為減少51%線上人力、提升整體生產效益74%以上、生產坪效增加52%，投資效益於兩年內即可回收。



陳其宏表示，佳世達智慧製造解決方案優勢在於專業技術及經驗，突破市面上大多無法配合客戶進行產線擴充或製程變動，所造成的投資浪費。目前台灣跟中國大陸都有工廠導入，客戶通常是台灣廠效果不錯，就複製到中國大陸；或是初期小規模施行，接著就擴大舊廠運用及未來新廠規劃。（編輯：李信寬）1070425