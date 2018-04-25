台股跌幅收斂 櫃買先翻紅

台北股市25日開低震盪，收盤跌19.53點，為10559.97點，跌幅0.18%，成交金額新台幣1348.12億元。投資人觀望盤勢。中央社記者董俊志攝 107年4月25日

（中央社記者韓婷婷台北25日電）台股今天早盤受到美股大跌影響，指數一度大跌90點，但跌破年線後逢低承接買盤浮現，跌幅縮減，終場下跌19.53點，以中小型股為主的櫃買指數更是由黑翻紅。



加權股價指數終場下跌19.53點、跌幅0.18%、收在10559.97點、成交值新台幣1348.1億元，鴻海盤中一度跌破80元，台積電也持續抵抗外資賣超，不過股王大立光、TPK-KY、可成逆勢走揚，蘋概股出現止跌契機。



法人表示，指數跌破年線10586點之後多頭出現抵抗力道，雖然權值股遭到外資提款壓力仍重，但中小型股表現凸出，短線弱勢的TPK-KY、可成、智邦、雙鴻都出現反彈，若外資今天賣超金額有明顯減少，短線可望浮現止跌訊號。



分析師指出，電子、金融權值股今天依舊籠罩在外資賣超的壓力之下，傳產股表現相對強勢，包括生技、風電概念受到資金青睞，由於近期技術面轉趨弱勢，多頭需要重整旗鼓，才可望出現明顯的反彈力道。(編輯：趙蔚蘭)1070425