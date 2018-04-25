看中台灣汽配產業實力 法國車廠來台採購

（中央社記者朱則瑋台北25日電）法國第二大汽車製造商標致雪鐵龍集團，看好台灣汽配業者實力，在外貿協會邀請下，將來台採購感測器、輪胎、車燈等配件。



依據世界汽車工業國際協會（OICA）統計，中國為全球產量最高的汽車生產國，2017年生產2900萬輛，較前一年度成長3.19%，產量較排名第二的美國（1118萬輛）高出一倍，而法國為全球第10大汽車生產國、歐洲第三大汽車生產國，2017年產量222萬輛，較前一年度成長6.54%。



中華民國對外貿易發展協會為了協助台灣汽配業者掌握最新採購需求，在經濟部國際易局委託下邀請國際買主，這次成功找到法國標致雪鐵龍集團（GROUPE PSA）來台，將於26日上午9時30分至10時30分在國貿大樓602會議室辦理採購政策說明會。



貿協指出，標致雪鐵龍集團預計將來台採購汽車零配件，包括感測器、輪胎、車窗升降機、減震器、車輪軸承、煞車來令片、車燈、水泵、正時皮帶及鍛鑄造件等，主要供應法國及中國汽車售後服務市場使用，雪鐵龍希望有在中國有設廠的台灣廠商最佳，比較能適切符合法商就近供貨需求。



標致雪鐵龍集團（GROUPE PSA）成立於1976年，旗下品牌包括Peugeot、Citroen、DS、Opel、Vauxhall等，在法國擁有5萬8000名員工。2017年集團銷售量達363萬輛車、成長15.4%，營收652億歐元、成長20.7%，2018年的銷售量及營收皆看漲。



另外，貿協也組團參加「2018年科隆國際機車展」、「2018年法蘭克福汽配展」、「2018年美國汽車售後服務展」及「2018年伊朗汽配展」，協助台灣廠商爭取海外汽配市廠商機。（編輯：蘇志宗）1070425