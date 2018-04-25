詹宏志：網家新服務與新產品將有AI背景

（中央社記者吳家豪台北25日電）網路家庭董事長詹宏志今天表示，預計今年下半年和明年上半年推出的新服務和新產品，每一個都有人工智慧（AI）的背景，並想像未來可能出現對話型機器人擔任購物助手。



台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）今天召開會員大會，詹宏志以榮譽理事長身分出席，進行主題為「AI無所不在（AI everywhere）」的演講時做上述表示。



詹宏志說，目前全世界約20億台電腦、約80億台手機可上網，合計約100億台連網裝置，未來任何東西都可上網，因此物聯網的概念就是上網裝置從100億台增加到多達5000億台，例如心臟支架、假牙都能連網，通知用戶要回診。



他強調，當連網裝置從100億台變成5000億台或更多，會有3個大爆發。第一，設備研發能量會有很大的爆發。第二，只有裝置連網是不夠的，除非有人提供服務，因此服務建置的機會可能大爆發。第三，連網裝置數量增加，可能導致全世界的網路頻寬不夠用，因此數據頻寬需求可能會大爆發。



詹宏志也打趣說，面對世界快速變化，自己每天生活都很忙碌，「要跟蝦兵蟹將打仗」，還要改組公司，來因應不斷變化的趨勢。



詹宏志透露，他的辦公室正在進行的所有計畫，包括預計今年下半年和明年上半年推出的每一個新服務與每一個新產品，都有人工智慧的背景；對他而言，人工智慧的驚人之處不是它的高深能力，而是無所不在的應用面，透過小範圍的學習能夠快速進步，應用在投資理財、生活照護、廚房幫手等面向。



他想像未來在電商領域可能出現對話型機器人擔任購物助手，當用戶在廚房炒菜的時候可以進行對話，提出購物清單進行重複購買，甚至比較最近哪些業者有打折；另外也可能出現賣東西機器人，可以偷窺其他用戶的搜尋結果與購物車，進行比較後詢問用戶有沒有興趣購買。（編輯：黃國倫）1070425（編輯：黃國倫）1070425