公司法審查涉深水區 諸多關鍵條文保留

（中央社記者廖禹揚台北25日電）立法院經委會今天繼續審查公司法修正草案，其中爭議較多的第9-4條SOGO條款、第22-1條洗錢防制條款，以及是否刪除第27條法人董事，皆予以保留。



立法院經濟委員會本週繼續排審公司法修正草案，今天上午審查第8條至第39-1條，其中多條保留，只有第8條、第13條、第20條、第28條、第28-1條及第29條維持行政院版修正條文，第23條不予修正。



今天上午爭議主要聚焦在被稱為SOGO條款的第9-4條公司登記、第22-1條洗錢防制條款及是否刪除第27條法人董事，其中針對第9-4條，院版草案將公司登記「虛偽不實」的涵蓋範圍，明確納入刑法第15章偽造文書印文罪章規定，並經裁判確定後，由檢察機關通知中央主管機關撤銷或廢止登記。



民主進步黨籍立委高志鵬及蘇震清版草案則提案改為，經裁判確定後，中央主管機關得依職權、檢察機關通知或利害關係人申請，撤銷或廢止登記；經濟部次長王美花表示，若按照立委版草案修改，在實務處理上可能會有「微罪」案例也遭撤銷登記，建議是否折衷在院版條文中加上有犯「重大」情事者才撤銷，但立委仍認為主管機關經濟部應主動承擔責任，不該被動等待檢察機關判決，此條文予以保留。



針對第22-1條實質受益人申報相關條文，時代力量立委黃國昌質疑並不符國際洗錢防制評鑑標準，若無法通過評鑑，推動修法的行政機關是否要負責？



法務部參事林豐文說明，國際洗錢防制評鑑分為規範評鑑及效用評鑑，即使條文訂得完美無缺，無法實行的話效用評鑑也可能是零分，加上業界對金流透明化制度及法遵成本增加提出反彈，最後才折衷出院版草案，接受評鑑時也會將此作為起步，積極向評鑑委員說明。



行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲也說明，評鑑規範部分完全是考量是否與國際標準相近，這部分的確在國際上沒有看到低於國際標準，但仍得到高分的情形；但她也指出，即使條文完全按照國際標準訂定，業者執行效果不彰，也無法獲得高分。



由於洗錢防制辦公室目前正舉行「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」，邀請國際專家來台進行洗錢防制評鑑「模擬考」，經委會主席高志鵬要求洗錢防制辦公室再與專家釐清此問題，條文暫予保留。



至於是否刪除法人董事，王美花說明，若刪除此條文，可能影響國內2萬7000家公司及400多家政府派有董事的公司，在想像上影響重大，而目前金管會已規劃從金融業這類需要高度監理的公司開始調整，因為由金管會進行調整不需修法，因此建議觀察金管會推行成效及影響，再循序漸進與企業界討論。



國民黨籍立委廖國棟與親民黨立委周陳秀霞都對此表示同意，認為應該要評估影響後再做決定，若沒有必要刪除，可先保留條文以備不時之需。提案刪除此條文的高志鵬最終表示，條文予以保留。



經委會下午1時30分繼續審查公司法。（編輯：張均懋）1070425