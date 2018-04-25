金管會強化防制洗錢 5萬OBU帳戶遭關閉

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金管會多管齊下強化防制洗錢，除因應年底APG評鑑，對多家金融機構進行模擬考外，並要求清查3O帳戶；其中，OBU帳戶因此9個月減少5萬戶，減幅接近3成之多。



立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主任委員顧立雄、中央銀行總裁楊金龍就「銀行銷售TRF業務檢討」進行專題報告。



時代力量立委黃國昌關切台灣今年底將接受亞太洗錢防制組織（APG）相互評鑑，金管會是否有對外界疑慮較多的OBU（國際金融業務分行）進行清查？



顧立雄表示，金管會於去年中要求銀行清查OBU帳戶，銀行有通知客戶補齊相關證明文件，供銀行比對身分，有銀行因此關閉OBU帳戶。



根據銀行局統計，截至今年3月底，整體銀行業OBU帳戶約13萬戶，相較去年6月底的超過18萬戶，OBU帳戶在9個月內減少5萬戶，幅度高達27%。



顧立雄說，不只OBU，金管會也要求清查OIU（國際保險業務分公司）、OSU（國際證券業務分公司），要求金融業全面清查3O帳戶。



值此同時，火因應APG年底的評鑑，金管會也正緊鑼密鼓對12家金融機構進行模擬面試；其中，銀行業為中華郵政、兆豐銀行、中國信託銀行、星展銀行、玉山銀行；保險業為國泰人壽、富邦人壽以及台灣人壽；證券期貨等相關行業則是元大證券、凱基證券、國泰投信、元大期貨。（編輯：蘇志宗）1070425