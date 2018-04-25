/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 八百壯士麻疹疫苗孫安佐新光金
>rss

工研院攜車廠研發OLED車尾燈 搶利基市場

發稿時間：2018/04/25 15:10

最新更新：2018/04/25 15:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
工研院在2018年台灣國際照明展中展出多項OLED照明新應用，最引人注目的是OLED車尾燈，工研院在院內已建立示範產線，鼓勵廠商投資，積極搶下車用照明利基市場。中央社記者韋樞攝　107年4月25日工研院在2018年台灣國際照明展中展出多項OLED照明新應用，最引人注目的是OLED車尾燈，工研院在院內已建立示範產線，鼓勵廠商投資，積極搶下車用照明利基市場。中央社記者韋樞攝　107年4月25日

（中央社記者韋樞台北25日電）工研院在「2018年台灣國際照明科技展」中展出多項OLED照明新應用，其中最引人注目的是OLED車尾燈，工研院在院內已建立示範產線，鼓勵廠商投資生產，積極搶下車用照明利基市場。

工研院在照明展中展出包括「Flexible OLED技術(可撓曲OLED)」、「光保健活力艙」、「失效回報智慧型LED照明」及「OLED車用先進環保車燈計畫」等技術，以打造新世代照明環境。

工研院電子與光電系統研究所副所長胡紀平表示，工研院配合客戶需求的客製化設計能力，及解決成本問題的整線卷對卷試量產方案，成功導入高階FOLED新產品，克服卷對卷製程所面臨軟性基板傳輸、卷對卷製程整合及軟性光源系統設計等高難度議題，大幅降低現行製造流程與成本，預計今年底可達月產5萬片的產能。

電子與光電所軟性電子組研發副組長陳志偉告訴中央社，「OLED車用先進環保車燈計畫」是由工研院、帝寶、經昌電子等業者聯合的研發計畫，由工研院提供OLED材料、製程技術及燈片產品，帝寶負責開發車尾燈造型設計、經昌負責車用電路設計等，開發出最新一代的OLED車尾燈

陳志偉指出，目前全球只有德國的AUDI、BMW兩家車廠在頂級車款採用先進的OLED車尾燈；從帝寶在全球車用零組件車燈售後市場有7成市占來看，未來其餘各大車廠原廠採用OLED車尾燈及售後市場的規模非常大，正是台灣車燈生產廠商最大利基。

陳志偉說，OLED車尾燈採用的是燈片，可省去導光板，組合簡單，不但輕量化，且輕薄短小、防炫光，可節省尾燈的尺寸厚度，無形中增大後行李箱的空間。

他強調，在OLED車尾燈整體製程中，台灣廠商已足可供應約5成材料，及8成的生產設備，所以工研院才在院內設立一條示範產線，就是要鼓勵相關廠商投資設立產線，估計2020年會有更多大型車廠將採用這類尾燈，盡早搶下利基市場。

另外工研院今天也展出自行研發的FOLED的軟板技術，重量只有10.7公克、厚度小於0.5毫米（mm），可撓曲、輕薄的特性使OLED未來可以更廣泛應用，現場展出結合棕櫚樹的照明藝術品等。(編輯：趙蔚蘭)1070425

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP