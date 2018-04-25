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工業鍋爐改用天然氣 每座補助最高70萬

發稿時間：2018/04/25 17:15

最新更新：2018/04/25 17:15

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（中央社記者林孟汝台北25日電）空污防制大作戰，經濟部今天表示，將由空污及石油基金分攤15.31億元，補助合法工廠用煤或重油為燃料的2090座工業鍋爐在108年底前改用天然氣，每座最高補助70萬元。

空氣污染問題嚴重，行政院長賴清德去年底宣示跨部會推動「空氣污染防制行動方案」與地方政府全力改善空氣品質，其中除電力設施管制外，還包括鍋爐汰換、餐飲業油煙管制等，環境保護署也預計在民國109年7月1日，採不分規模及燃料類別方式，全面加嚴鍋爐排放標準。

經濟部工業局永續發展組長凌韻生今天下午表示，工業鍋爐改用低污染燃料，具有節省運輸成本、停用燃油相關設備減少維護費及電費、減少空污費支出、燃燒效率提升、簡化操作及節省成本、減少排放空氣污染物、友善民眾觀感等優點，因此經濟部已在4月19日發布「經濟部補助直轄市縣市政府辦理工業鍋爐改善作業要點」，由「中央提供資源、地方執行」，合力推動工業鍋爐改善。

他說，依環保署截至去年6月30日資料，全台約有5000多座工業鍋爐，扣除畜牧業、循環經濟等特殊任務的鍋爐，約有3820座工業鍋爐，這次將由空污基金及石油基金共同分攤補助新台幣15.31億元，優先推動鄰近天然氣減壓站或管線，使用煤或重油的2090座工業鍋爐改用天然氣；其餘以輔導加裝空污防制設備等方式符合加嚴標準。

凌韻生指出，推動鍋爐汰換空污減量，以硫氧化物（SOx）預期減量成效推估相當於減少台中火力發電廠3座機組的排放量；以氮氧化物（NOx）預期減量成效推估相當於減少一、二期柴油車5.8萬輛的排放量。

他表示，5月18日前各縣市政府向經濟部提案申請後，工業局約會花一個月時間審查，之後合法工廠就可依地方政府的公告內容申請，每座鍋爐申請廠內管線鋪設（20萬元）及鍋爐燃燒機更換（50萬元），最高可補助70萬元，且只要有施工合約書佐證，還可追溯至今年的元月1日，讓提早響應政府政策的業者也可獲得補助。

依環保署資料，工業鍋爐目前最多的是桃園市、台南市、台中市、彰化縣、高雄市及雲林縣，為讓工廠業者了解，工業局永續發展組科長王義基表示，將從4月26日起在北中南區辦理6場次的說明會，其中第一場在中和區公所舉辦的北部場，僅有90個名額，卻已經出現逾160業者報名的爆滿狀況，顯見業者都很有興趣。（編輯：林興盟）1070425

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