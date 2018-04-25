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鴻海股價創17個月低點 外資賣超是主因

發稿時間：2018/04/25 17:21

最新更新：2018/04/25 17:21

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海股價跌跌不休，今天盤中一度跌破新台幣80元大關，創17個月來波段低點。市場人士指出，外資法人賣超鴻海，是股價走低的主要因素。

鴻海今天盤中一度跌破80元大關，最低來到79.5元，創2016年11月中旬以來波段低點，收盤重新回到80元之上，收在80.4元，跌0.25%。

相較於去年8月8日波段高點122.5元，迄今近9個月鴻海股價跌幅已經達到34.3%。

市場人士指出，外資法人是鴻海股價走低的主要因素。今天外資法人持續賣超鴻海1.49萬張，累計到今天為止，外資法人已經連續22個交易日賣超鴻海近28.5萬張。今年以來迄今，外資法人累計賣超鴻海近74.6萬張，三大法人賣超鴻海達76.3萬張。

今年以來，外資法人買超鴻海的交易日只有11日。到今天為止，外資法人占鴻海持股比重，已從今年初的50%下滑到45.7%。

此外，iPhone X銷售傳出不如預期，恐怕也是影響鴻海股價走低的因素之一。市場推測，鴻海獨家取得iPhone X組裝訂單。

國外科技網站9To5Mac和Patently Apple引述市場機構CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）一項調查顯示，iPhone 8和iPhone 8 Plus銷售量，從去年年底假期旺季到今年第1季，都比iPhone X要來得好。

報導指出，今年第1季iPhone 8占整體iPhone比重約23%，iPhone 8 Plus占比約21%，iPhone X占比約16%。其中iPhone X去年第4季銷售占比約20%，意味著今年第1季iPhone X銷售占比出現下滑。

展望第2季，法人預估鴻海第2季業績維持以往季節性表現，預期5月開始進入季節性淡季循環，iPhone 8系列與iPhone X產品進入生命週期循環尾聲，新舊產品進入交替空窗期，預估鴻海第2季業績較第1季修正個位數百分點，第3季開始為下半年旺季產品出貨準備。(編輯：陳永昌)1070425

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