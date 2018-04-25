精測Q1獲利同期次高 7奈米Q2續放量

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）中華精測第1季稅後淨利新台幣1.67億元，每股稅後純益5.08元，法人表示來到歷年同期次高，預期第2季7奈米測試產品可持續放量。



精測公布今年第1季財報，第1季合併營收7.42億元，較去年第4季5.45億元成長37.2%，比去年同期7.89億元，減少6.04%。法人表示，精測今年第1季業績來到歷史同期次高。



精測第1季合併毛利率55.4%，較去年第4季54.1%增加1.3個百分點，較去年同期54.4%增加1個百分點。第1季合併營業利益率28%，較去年第4季24.1%增加3.9個百分點，比去年同期29.2%減少1.2個百分點。



精測第1季稅後淨利1.67億元，較去年第4季1.13億元增加48%，比去年同期1.88億元減少11.1%。精測第1季每股稅後純益5.08元，優於去年第4季3.43元，略低於去年同期6.11元。法人表示，精測第1季獲利來到歷年同期次高。



精測指出，受惠先進製程產品比重提升，成本費用控管得宜，第1季營運表現符合預期。



展望第2季，法人表示，需觀察晶圓代工廠10奈米和7奈米製程進展、以及手機應用處理器（AP）測試需求，預期精測第2季在7奈米產品可持續放量，高階應用處理器晶圓測試卡稼動率可望提升。



精測是全球前5大應用處理器（AP）測試供應商，也布局繪圖晶片（GPU）、網通晶片、電源管理晶片（PMIC）、特殊應用晶片（ASIC）等。（編輯：郭萍英）1070425