新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

新台幣25日欲振乏力，終場以29.660元兌1美元作收，貶值4.4分，匯價連4貶並創近4個月低。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）美元續揚，外資與進口商持續買匯，今天新台幣仍欲振乏力，終場以29.660元兌1美元作收，貶值4.4分，匯價連4貶並創近4個月低，台北與元太外匯經紀公司總成交量14.48億美元。



外匯交易員指出，美國10年期公債殖利率續揚，站穩3%水準，帶動美元指數續強，非美貨幣普遍走弱，壓抑新台幣匯價。且外資持續賣超台股逾新台幣70億元，在匯市也以買匯居多，進口商與壽險業者也持續大買美元，即便有出口商拋匯，仍止不住新台幣貶勢，終場貶值4.4分，創今年1月2日以來近4個月新低。



新台幣前波低點，是去年12月28日的29.848元，這波新台幣連貶，已將今年以來的升幅悉數回吐。



展望新台幣後市，外匯交易員指出，在美國公債殖利率持續上升的情況下，資金將陸續從新興市場國家股匯市流出，而4月以來，外資已賣超台股逾700億元，後續匯出壓力仍非常大，新台幣可望朝30元大關挺進。



新台幣兌美元今天開盤價為29.578元，最高29.578元、最低29.675元，尾盤收29.660元，貶值4.4分。（編輯：鄭雪文）1070425