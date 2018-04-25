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新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

發稿時間：2018/04/25 17:57

最新更新：2018/04/25 18:15

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新台幣25日欲振乏力，終場以29.660元兌1美元作收，貶值4.4分，匯價連4貶並創近4個月低。（中央社檔案照片）新台幣25日欲振乏力，終場以29.660元兌1美元作收，貶值4.4分，匯價連4貶並創近4個月低。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）美元續揚，外資與進口商持續買匯，今天新台幣仍欲振乏力，終場以29.660元兌1美元作收，貶值4.4分，匯價連4貶並創近4個月低，台北與元太外匯經紀公司總成交量14.48億美元。

外匯交易員指出，美國10年期公債殖利率續揚，站穩3%水準，帶動美元指數續強，非美貨幣普遍走弱，壓抑新台幣匯價。且外資持續賣超台股逾新台幣70億元，在匯市也以買匯居多，進口商與壽險業者也持續大買美元，即便有出口商拋匯，仍止不住新台幣貶勢，終場貶值4.4分，創今年1月2日以來近4個月新低。

新台幣前波低點，是去年12月28日的29.848元，這波新台幣連貶，已將今年以來的升幅悉數回吐。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，在美國公債殖利率持續上升的情況下，資金將陸續從新興市場國家股匯市流出，而4月以來，外資已賣超台股逾700億元，後續匯出壓力仍非常大，新台幣可望朝30元大關挺進。

新台幣兌美元今天開盤價為29.578元，最高29.578元、最低29.675元，尾盤收29.660元，貶值4.4分。（編輯：鄭雪文）1070425

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