國泰金砸17億 增資印尼Bank Mayapada

（中央社記者田裕斌台北25日電）國泰金控旗下國泰人壽宣布，將投資新台幣17億元，參加印尼Bank Mayapada現金增資，維持目前4成持股比例。



國壽在2015年1月宣布投資Bank Mayapada，分兩階段取得40%股權，是第2大股東，去年8月認購現金增資9億元，由於今年下半年Bank Mayapada將再增資2兆盧比(約1.5億美元)，國壽為避免股權遭到稀釋，就持股比例認購現金增資，上限0.8億美元（約折合新台幣17億元）。



國壽表示，Bank Mayapada是印尼上市銀行，2013年至2017年平均存放款都有3成的成長，平均淨利差(NIM)更達4個百分點，去年股東權益報酬率(ROE)約8.66%。



國泰金旗下除了在越南、新加坡、菲律賓自設分行外，在東南亞布局也不排除以參股方式插旗，除投資Bank Mayapada持股達4成外，也參股菲律賓中華銀行(RCBC)22.7%股權。



國壽也宣布，投資達勝伍創業投資5億元，持股不超過10%，達勝創投在2014年成立，是本土最大的私募股權基金之一，近年來積極投資台灣行銷傳播產業，包括聯廣傳播、先勢傳播、米蘭營銷、光洋波斯特及安益國際等，由於主要董事的5大董事個個來頭不小，包括董事長郭冠群、黃清苑、蘇豔雪及鄭慧明均曾是外資明星，搭配理律律師事務所出身的林秀玲，在台灣文創私募基金居領先地位。（編輯：郭萍英）1070425