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被關押後首次露面 孫安佐上銬出庭說：只想看動漫

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投審會通過9投資案 僑外資看好離岸風電

發稿時間：2018/04/25 18:38

最新更新：2018/04/25 18:50

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（中央社記者林孟汝台北25日電）經濟部投審會今天通過9件重大投資案，其中僑外資及陸資都僅各1件，投審會發言人楊淑玲表示，今年以來僑外資來台投資熱絡，等到離岸風電遴選案結果出爐，資金到位會更明顯。

經濟部投資審議委員會今天召開委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計9件。其中僑外投資1件為5500萬美元、陸資來台投資1件、698萬2475美元；對外投資2件、共2億700萬美元，對中國大陸投資共5件、為5億2307.6萬美元。

楊淑玲表示，為加速審查機制時效，僑外資案授權範圍較大，有些案件不需提送委員會決議，但她觀察，今年僑外資來台投資顯著。

她說，目前正在進行二階段遴選的離岸風電，是未來僑外投資很主要的來源，目前已有先期資金到位，等到遴選結果出爐，實際到位資金會更明顯。

楊淑玲指出，陸資來台投資一般的金額都不算太大，目前仍有幾個案審查中，這次通過的香港商華友國際循環資源有限公司申請匯入新台幣2億400萬元等值的外幣，投資國內事業華友新能源材料股份有限公司，從事經營其他化學製品製造業等業務。

在對陸投資方面，鴻海精密工業股份有限公司申請以英屬開曼群島商EXECUSTAR INTERNATIONAL LIMITED的自有資金7533.6萬美元及1億5695萬美元，間接在中國大陸地區投資設立富智康（南京）智能科技有限公司及富智康電子科技（南京）有限公司。楊淑玲說，主要是為了擴充手機業務生產線。

另外，臺灣塑膠工業股份有限公司申請匯出1億4580萬美元，間接增資中國大陸地區福建福欣特殊鋼有限公司，從事經營不銹鋼半製品等之產銷業務；廣達電腦股份有限公司也有2件對陸投資案，分別是以1億美元及英屬維京群島QUANTA ASIA LTD.自有資金4500萬美元，間接增資中國大陸地區展運（重慶）電子有限公司及常熟展運電子有限公司。（編輯：楊凱翔）1070425

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