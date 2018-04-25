房屋稅5/1開徵 台北房屋稅額近10年首降

房屋稅5月1日起開徵，台北市因標準單價緩漲機制上路及首度實施自用住宅稅基折減優惠，房屋稅額為近10年首降。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）房屋稅5月1日起開徵，全國開徵件數868萬4022件，稅額771億2925萬元，續創歷史新高，但台北市因標準單價緩漲機制上路及首度實施自用住宅稅基折減優惠，房屋稅額為近10年首降。



財政部今天舉辦107年期房屋稅開徵記者會，台北市稅捐稽徵處副處長謝鳳珠表示，107年期房屋稅是徵收去年7月1日至今年6月30日的房屋稅額，5月1日起開徵，繳納期限至5月31日，請納稅義務人如期繳納，以免逾期被加徵滯納金。



賦稅署說明，今年財政部仍提供多元繳稅管道，稅額在新台幣2萬元以下，可直接到四大超商以現金繳納。民眾亦可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，或透過ATM轉帳、信用卡、電話語音、晶片金融卡網際網路轉帳、活存帳戶轉帳等方式繳稅。但利用信用卡繳稅，可能需要手續費或服務費，收取標準則按發卡機構規定。



另外，今年依然開放電子支付繳稅管道，謝鳳珠表示，民眾只要下載「台灣Pay」、「Pay2go」等行動支付app，掃描繳款書上的QR Code行動條碼，帶入繳稅資料後，即可辦理線上繳稅，相當方便。



據統計，107年全國房屋稅開徵總件數868萬4022件，年增13.8萬件或1.61%；稅額771億2925萬元，年增18.3億元或2.43%，續創歷史新高，且6都的房屋稅開徵件數與稅額，皆占全國比重逾7成。



其中，房屋稅開徵件數增幅最多的前三名，分別是新北市、台中市與桃園市；稅額增幅前三名，則分別是新北市、台南市與桃園市。至於台北市房屋稅開徵件數雖較去年增加1.3萬件，但稅額反而較去年減少12.3億元，也是全台行政區中，唯一房屋稅不增反減的行政區。



官員解釋，由於台北市不動產評價委員會前年底通過房屋稅新制，針對高級住宅取消加價項目，房屋標準單價採6年緩漲機制，並對全國僅在台北市有一戶自用住宅的納稅義務人提供房屋稅基折減16%、上限折減稅額3萬元的優惠，約有20餘萬戶可減免房屋稅，導致今年台北市房屋稅額不增反減。(編輯：陳永昌)1070425