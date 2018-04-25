LINE帳號被盜免驚 5月起有法可管

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部去年公告「即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不應記載事項」，將於5月1日正式上路，付費貼圖消失、帳號遭冒用、停權等問題，都將有法可管。



隨著智慧型手機普及，即時通訊軟體成為廣大低頭族生活中不可或缺的溝通工具，為維護消費者權益，經濟部去年9月25日公告相關定型化契約規定，並與公協會合作輔導業者修改相關服務條款，落實法規推動。



經濟部今天發布新聞稿表示，此項規範將在5月1日正式上路。



這次規範重點包括消費資訊揭露、帳號使用管理、系統安全維護、契約條款公平及個人資料保護等5大方向，其中包括消費者帳號及貼圖等加值服務刪除應有確認警示機制，帳號刪除後未使用金額，應於消費者申請後30日內返還。



此外，消費者更換手機或被不法入侵導致帳號遭冒用、刪除時，得向業者申請協助回復帳號、預付款或付款購買的加值服務商品等。另一方面也明定，若消費者帳號涉及洗錢、詐欺等不法行為，業者得終止契約或停止服務。



經濟部並提醒，即時通訊軟體服務為業者提供消費者藉由電腦、手機等裝置，透過網際網路進行一對一或一對多人及時訊息傳遞、對話的封閉式服務，另行新增的行動支付、線上購物、媒體新聞等業務則不包含在這項新上路的定型化契約管理範疇內，若涉消費爭議，仍應由各法令主管機關依權責處理。（編輯：郭萍英）1070425