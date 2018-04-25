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民視上架談不攏 凱擘點出包裹授權爭議

發稿時間：2018/04/25 21:20

最新更新：2018/04/25 21:46

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民視與凱擘、TBC授權合約談不攏，NCC要求不得斷訊，並啟動行政調查，凱擘、民視均表示不會斷訊。（圖取自民視新聞網頁news.ftv.com.tw）民視與凱擘、TBC授權合約談不攏，NCC要求不得斷訊，並啟動行政調查，凱擘、民視均表示不會斷訊。（圖取自民視新聞網頁news.ftv.com.tw）

（中央社記者江明晏、鄭景雯台北25日電）民視與凱擘、TBC授權合約談不攏，NCC要求不得斷訊，並啟動行政調查，凱擘、民視均表示不會斷訊。凱擘強調民視3頻道包裹授權就是主要爭議，民視則表示尊重NCC職權。

民視與凱擘、TBC授權合約談不攏，國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，將啟動行政調查，確認有無違法情事，並要求30日前達成臨時或正式授權決議，不得斷訊，否則將依法開罰。

凱擘今天回應，認同民視有一定收視族群及市場價值，故今年度已透過NCC和民視調處7次，並秉持最大善意向對方積極洽商。

凱擘承諾於協商完成前，絕對不會主動斷訊，也希望民視可於協商完成前持續給予臨時授權，以免損及閱聽眾權益而致使雙方受罰。

NCC副主委翁柏宗指出，民視公司在協商過程中，主張民視新聞台、民視第一台、民視台灣台三頻道包裹授權方式，未積極提出單頻計價，是否違反公平交易法相關規定，將函請公平交易委員會表示意見。

對此，凱擘表示「不勝感激」，因「三頻道包裹授權」的條件就是本次授權主要爭議，致使雙方無法達成共識。凱擘希望依據相關行政機關公正判決，再行協議授權合約內容。

另外，凱擘系統台調處時，主張民視新聞台上架中華電信MOD平台，已取得相關授權費用，因此認為民視應調降授權金，翁柏宗說，系統業者應致力促進有線電視市場多元發展，不應妨礙內容於多元平台上架機會，也不可以利用不正當方法促使頻道節目供應，對其他播送平台有差別待遇等情事，因此，將透過行政調查釐清有無違法情事。

對此，凱擘鄭重澄清，若頻道至其它平台包含OTT、IPTV甚至是YouTube上架，均會減少其對有線電視系統業者珍稀性。頻道是否為獨家授權，或為非獨家授權，其商業條件或因應調整乃自由經濟社會常態。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，根據NCC資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%，這些業者與民視公司就民視新聞台授權上架問題談不攏，NCC之前經過多次調處，雙方同意延長臨時授權至4月30日，期間不得有任意斷訊、下架或其他損害消費者權益的情形發生。（編輯：楊凱翔）1070425

延伸閱讀》紛擾4個月 民視有線系統授權為什麼喬不攏？

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