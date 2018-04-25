Facebook培訓女創業家 在台宣布新夥伴

（中央社記者吳家豪台北25日電）Facebook（臉書）今天在台灣舉辦#SheMeansBusiness女性創業家論壇，吸引超過120位女性創業家參加，並宣布台灣紫牛創業協會及女性創業飛雁計畫成為新的培訓夥伴。



Facebook自2016年推出#SheMeansBusiness以來，已在台北、台中、高雄和台東4個城市培訓超過480名女性創業家，幫助她們在創業及拓展業務上能更具優勢。



隨著在台灣推動#SheMeansBusiness計畫邁向第三年，Facebook今天舉辦#SheMeansBusiness女性創業家論壇，並擴大培訓計畫，從4月起會陸續透過在台合作夥伴於台北、新北、高雄、台北、嘉義開辦5場Facebook培訓課程，預估將協助250名女性創業者進一步掌握數位行銷技巧，提升競爭力。



Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，Facebook每天都看見許多女性透過Facebook平台，將她們的熱忱投入到自己開創的事業中。#SheMeansBusiness計畫在台灣推動邁向第三年，今年更獲得經濟部中小企業處的肯定，也感謝許多的夥伴們和Facebook一起為台灣的女性創業者貢獻一己之力，實踐#SheMeansBusiness最初在全球及台灣推出所期許的價值。



Facebook更宣布新加入#SheMeansBusiness計畫的培訓夥伴包括台灣紫牛創業協會及女性創業飛雁計畫（財團法人中山管理教育基金會），連同創始合作夥伴Girls in Tech台灣（GiT台灣），和Facebook一起支持及幫助台灣女性創業家。



中山管理教育基金會秘書長曾珊慧說，女性創業飛雁計畫今年和Facebook的合作是第一階段的基礎課程，接下來將收集學員的需求，進一步推出進階課程；此次課程師資期發揮「大雁帶小雁」的精神，由傑出女企業家接受培訓課程後，擔任計畫種子講師，於課程中傳遞資訊，並帶入實務經驗分享。（編輯：郭萍英）1070425