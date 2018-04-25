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康卡斯特加碼搶親 Sky轉念與競購兩方協商

發稿時間：2018/04/25 21:34

最新更新：2018/04/25 21:34

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）美國有線電視業巨擘康卡斯特公司正式加碼競購後，泛歐洲衛星電視業者天空集團（Sky）今天撤回對媒體大亨梅鐸旗下21世紀福斯公司全面收購的支持，決定與競購兩方都展開協商。

法新社報導，康卡斯特（Comcast Corp）今天正式出價220億英鎊（新台幣9193億元）欲收購天空集團。媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的21世紀福斯公司（21st Century Fox）提出以每股10.75英鎊收購天空集團，想買下尚未持有的61%天空股份，但受到監管機構審查而延宕。

監管機構擔心梅鐸擁有所有廣播公司，再加上他旗下的英國報業，恐擁有過大影響力。

路透社報導，康卡斯特今天出價220億英鎊（310億美元）收購付費電視集團天空集團，挑戰出價較低的媒體大亨梅鐸旗下21世紀福斯。

康卡斯特最初於2月研擬提出每股12.5英鎊的收購價碼，今天則表示會繼續與天空集團的獨立董事交涉。

天空集團獨立董事表示，他們歡迎康卡斯特每股12.5英鎊的出價，現在會與康卡斯特和福斯雙方協商。他們也提醒指出，雙方的出價還不能提交股東定奪，且建議他們目前不要採取任何行動。

已握有天空集團39%股份的21世紀福斯表示，仍維持2016年12月15日宣布的收購價不變，目前正在考慮其他選項。

福斯表示：「將會在適當時機發表進一步聲明。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070425

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