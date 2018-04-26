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美股小幅震盪 台股展開年線保衛戰

發稿時間：2018/04/26 08:34

最新更新：2018/04/26 08:58

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法人認為，隨著美股稍稍回穩，台股低接買盤逐步浮現，短期不排除展開年線10589點攻防戰。（中央社檔案照片）法人認為，隨著美股稍稍回穩，台股低接買盤逐步浮現，短期不排除展開年線10589點攻防戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北26日電）美股漲跌互見，法人認為，隨著美股稍稍回穩，台股低接買盤逐步浮現，短期不排除展開年線10589點攻防戰。

波音第一季獲利高度成長，並調高全年獲利預測，帶動道瓊工業指數走揚，收漲59.7點，漲幅0.25%；標準普爾500指數漲4.84點，漲幅0.18%；那斯達克指數則跌3.62點，跌幅0.05%。

國內外產業訊息方面，據媒體報導，台商納入「中國製造2025」名單出爐，鴻海集團是大贏家，鴻海集團的鴻富錦精密電子鄭州有限公司及訊芯電子科技中山公司都進入名單中。

大宇資拋棄與昆侖萬維集團策略合作後，轉與手遊營運商中手遊集團結盟，中手遊集團將斥資新台幣10億元，入股大宇資子公司。

中華精測第一季稅後淨利1.67億元，每股純益5.08元，為歷年同期次高。

禾伸堂第一季稅後淨利4.9億元，創歷史新高紀錄，每股純益3.1元。

聯電第一季歸屬母公司淨利34億元，季增92%，每股純益0.28元。聯電預期，在無線通訊與電腦周邊需求增加，第2季晶圓出貨量將增加2%至4%。（編輯：張均懋）1070426

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