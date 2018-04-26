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國巨澄清未與村田協商 早盤大漲5%

發稿時間：2018/04/26 09:50

最新更新：2018/04/26 09:50

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）國巨上午提3點聲明，指出從未與日商村田製作所協商協商或接觸，澄清網路謠言。國巨早盤收復600元大關，最高漲5%。

擺脫過去2個交易日重挫陰霾，國巨早盤走堅，收復600元大關，最高來到614元，漲5.1%，隨後來到601元，漲2.9%。

國巨上午發出聲明表示，近日網路謠言，捏造事實，企圖誤導投資市場並傷害國巨商譽，公司提出3點嚴正澄清。

首先國巨指出，公司從未與日商村田製作所進行網路謠言所述的協商或接觸，更遑論商業賄賂情事。

其次國巨表示，從基本商業判斷來看，公司與日商村田製作所在市場上是競爭對手，並沒有彼此合作釋放任何消息的空間與必要。

再者，國巨表示，將蒐集相關資料，儘速報請主管機關處理並請求進行調查，以維護公司商譽及投資人權益。

外資日前也罕見出具報告指出，國巨是全球最大晶片電阻（R-Chip）供應商，市占率達到34%，國巨也是全球第3大積層陶瓷電容（MLCC）製造商，市占率達到13%。國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。

展望今年營運，外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，法人預期今年國巨業績和獲利有機會逐季成長衝高。（編輯：張均懋）1070426

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