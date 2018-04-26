iPhone高價助攻 全球Q1智慧機ASP走揚

（中央社記者江明晏台北26日電）研調指出，今年首季全球銷售3.47億支智慧機，銷售量雖年減2%，但受到iPhone身價水漲船高推動，智慧機平均售價(ASP)年增21%，達374美元，帶動全球首季智慧機營收成長18%。



國外科技網站Appleinsider報導，德國研究機構GfK估計，今年首季全球智慧機需求年減2%，但平均銷售價格上漲21%，今年首季全球銷售出3.47億支智慧手機，雖然單位銷售量比去年同期下降，但「消費者傾向於選擇價格更高的機型」，GfK表示，智慧機平均售價年增21%，達到374美元，全球首季智慧機營收成長18%，這對成熟的產業來說非常特別。



值得注意的是，報導指出，手機ASP的顯著成長只與蘋果有關，Android陣營或其他少數行動平台的手機製造商都陷入競爭壓力，Android手機的平均銷售價格在過去的10年裡，從ASP達450美元左右的高水位逐步下降到200美元左右。



iPhone推出10代機種ASP均接近650美元，去年秋天發布的iPhone 8和iPhone X更將蘋果的ASP推到了800美元左右，今年首季ASP的成長來自數百萬昂貴iPhone手機的銷售。



另外，在各地區銷售表現，GfK說明，西歐地區的智慧手機需求下降2%，而平均銷售價格上漲26%，高於全球平均售價5個百分點，收入成長23%。在特定國家新手機的需求大不相同，英國下降最多（11%），其次是西班牙（7%）和法國（4%）。



在中歐和東歐，手機需求今年實際成長了5%。然而，平均售價成長更高，達29%。在北美，智慧機市場需求下降5%，是全球數字的兩倍多。在拉丁美洲，智慧手機銷量成長3%，但收入成長5%。



首季雖適逢農曆新年期間，但中國大陸的銷售額下降6%，是全球收縮速度的3倍。然而，由於轉向價格更高的機型，銷售收入仍然成長14%。鑑於中國大陸本土品牌沒有提高價格，顯然成長主要是受iPhone的推動。（編輯：李信寬）1070426