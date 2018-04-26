萬達上櫃漲逾2成 鎖定非消費性觸控面板

（中央社記者潘智義台北26日電）觸控面板廠萬達光電總經理范志明表示，跳脫傳統觸控模組整合思維，針對未來3年專利布局，已建置各種標準規格模塊，提供觸控、顯示面板各類模組的整合性服務。



萬達光電今天正式掛牌上櫃，盤中股價來到新台幣30.70元，大漲21.34%。



范志明今天接受中央社採訪時指出，萬達光電的觸控產品鎖定工控，以及軍規、醫療顯示等其他利基型產品市場，排除手機觸控這類競爭激烈的消費性產品，獲利穩定成長。



他說，工控產品的觸控應用不需大量生產，產品多元化，1個月即供應200至300家廠商，新推出的模組整合服務，可提供標準化的模塊，讓客戶不必自行研發，便可實現新商品的規格需求。



他解釋，工控產品螢幕最常見的是15吋，其他如7、12、19、21、24吋，透過模組整合服務，觸控產品的耐受度大幅提高，壽命延長，又可維持一定的光學效果。



他表示，萬達光電鎖定非消費性市場的的觸控面板市場，工控產品約占40%、醫療、軍規產品各逾10%、商規產品約28%，商規產品很多，例如販賣機、彩券切票機、收銀機、提款機等，因多屬低價競爭產品，盼未來商規產品降至25%，維持一定規模即可。



萬達光電成立於2002年，2014年登錄興櫃，資本額新台幣3.5億元，主要產品為高溫5線電阻式，及投射電容式觸控面板，2017年比重分別為47%及43%。5線電阻式應用於3.5吋至27吋各類型產品，投射電容式觸控技術已能提供3至84吋產品，另有多點電阻式應用於5至17吋車用及軍規產品。（編輯：蘇志宗）1070426