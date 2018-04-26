/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

萬達上櫃漲逾2成 鎖定非消費性觸控面板

發稿時間：2018/04/26 11:15

最新更新：2018/04/26 11:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北26日電）觸控面板廠萬達光電總經理范志明表示，跳脫傳統觸控模組整合思維，針對未來3年專利布局，已建置各種標準規格模塊，提供觸控、顯示面板各類模組的整合性服務。

萬達光電今天正式掛牌上櫃，盤中股價來到新台幣30.70元，大漲21.34%。

范志明今天接受中央社採訪時指出，萬達光電的觸控產品鎖定工控，以及軍規、醫療顯示等其他利基型產品市場，排除手機觸控這類競爭激烈的消費性產品，獲利穩定成長。

他說，工控產品的觸控應用不需大量生產，產品多元化，1個月即供應200至300家廠商，新推出的模組整合服務，可提供標準化的模塊，讓客戶不必自行研發，便可實現新商品的規格需求。

他解釋，工控產品螢幕最常見的是15吋，其他如7、12、19、21、24吋，透過模組整合服務，觸控產品的耐受度大幅提高，壽命延長，又可維持一定的光學效果。

他表示，萬達光電鎖定非消費性市場的的觸控面板市場，工控產品約占40%、醫療、軍規產品各逾10%、商規產品約28%，商規產品很多，例如販賣機、彩券切票機、收銀機、提款機等，因多屬低價競爭產品，盼未來商規產品降至25%，維持一定規模即可。

萬達光電成立於2002年，2014年登錄興櫃，資本額新台幣3.5億元，主要產品為高溫5線電阻式，及投射電容式觸控面板，2017年比重分別為47%及43%。5線電阻式應用於3.5吋至27吋各類型產品，投射電容式觸控技術已能提供3至84吋產品，另有多點電阻式應用於5至17吋車用及軍規產品。（編輯：蘇志宗）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP