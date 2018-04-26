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三星旗艦S9告捷 全年估出貨4500萬支

發稿時間：2018/04/26 11:48

最新更新：2018/04/26 13:19

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三星旗艦S9系列銷量告捷，市調機構預估首年出貨量可達約4500萬支，超越前一代旗艦機S8系列。（圖取自三星公司網頁samsung.com）三星旗艦S9系列銷量告捷，市調機構預估首年出貨量可達約4500萬支，超越前一代旗艦機S8系列。（圖取自三星公司網頁samsung.com）

（中央社記者江明晏台北26日電）三星旗艦S9系列銷量告捷，市調機構指出，首月(前4週)的出貨量約800萬支，預估首年出貨量可達約4500萬支，超越前一代旗艦機S8系列。

南韓三星電子公司（Samsung Electronics）今天宣布第一季淨利飆升52%，是拜記憶體晶片需求強勁和最新推出的旗艦智慧型手機所賜，但三星卻對行動市場示警，認為百家爭鳴使得行動業務獲利能力減低，公司整體盈利成長仍面臨挑戰。

不過，S9旗艦機的銷售成果相當亮眼，市場調查公司Canalys調查指出，三星旗艦機Galaxy S9系列從3月9日開賣來、首月(前4週)的出貨量約800萬支。其中，美國市場出貨量約280萬支、占整體出貨量比重為35%，三星大本營南韓市場出貨量近100萬支。

比較首月表現，S9系列出貨量約略相當於2017年4月開賣的Galaxy S8系列、但略不及2016年3月開賣的Galaxy S7系列首月出貨的900萬支。

Canalys表示，S7系列是三星最暢銷的Galaxy智慧手機之一、問世首年出貨量達約4800萬支，S8系列約4100萬支，預估S9系列首年出貨量可達約4500萬支。

觀察競爭對手動態，Canalys預估，蘋果iPhone X首季出貨量恐不到1400萬支，和2017年第4季的2900萬支的成績相比腰斬。（編輯：李信寬）1070426

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