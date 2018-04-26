歐盟隱私新法將上路 陳美伶：有因應措施

（中央社記者朱則瑋台北26日電）歐盟隱私新法GDPR將上路，國發會主委陳美伶今天說，恐衝擊在歐盟境內設據點的銀行等企業，目前已召開會議，提出因應措施，像是請各機關建立窗口，提供法案內容諮詢服務等。



歐盟自今年5月25日起實施個資保護法（General Data Protection Regulation, GDPR）。原則上任何持有或控制、以及任何實際處理歐盟個人資料的個人或法人，均會受到GDPR規範。為了解全球企業在個資保護方面的推動情況，資誠聯合會計師事務所進行「2018全球資訊安全調查報告」，並於今天公布調查結果。



民進黨籍立委余宛如國會辦公室、立勤國際法律事務所、勤業眾信聯合會計師事務所、立法院數位國家促進會今天共同主辦「科技變遷與歐盟修法與我國個資法何干？」研討會，邀請國家發展委員會主任委員陳美伶、國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員詹婷怡等人出席參與。



陳美伶指出，回顧台灣對個資的保護，早期就訂出電腦處理個人資料保護法，到後來的個人資料保護法，起步不算晚，但至今還沒有專責機關負責個資保護業務，這是先天上國家的體制架構的困擾，國發會已成立個人資料評議中心，當各機關有疑慮時可以協助、溝通，但面對未來數位經濟蓬勃發展下，還是不夠，仍有努力空間。



陳美伶表示，歐盟GDPR對於在歐盟境內據點或有往來的企業，都在法案規範範圍內，引起各國高度重視，台灣不可能置身事外，像是六大公股銀行都有在歐盟設據點，政府已要求國發會負責跨部會協調工作，今年4月9日國會召開因應會議，做出初步報告，目前已在國發會網站建置GDPR修法相關內容讓大家了解，並請法務部把GDPR跟台灣現行法律關聯性做研究及對照，同時要求各個目的事業主管機關都能建立窗口，提供企業諮詢服務。



陳美伶說，因應GDPR的措施中，最重要還是要跟歐盟申請加入適足性協議，減少對台灣企業衝擊，這就得跟歐盟談判，外交部已經提供其他國家談判的資料即情形當作參考，國發會會負責後續談判事宜，但要用什麼名義加入？台灣還是其他名義，有哪些程序要走？這些都還要再研議討論。



陳美伶表示，GDPR跨國傳輸為原則禁止，例外許可，台灣個資法則是原則許可，例外禁止，如果要符合國際準則，個資法或許要檢討改進；面對GDPR可能衝擊，政府已啟動因應作為，不用太過擔心。（編輯：蘇志宗）1070426