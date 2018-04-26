共商貿易問題 庫克赴白宮會見川普

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）彭博報導，在美中貿易戰風險瀰漫之際，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天下午在橢圓形辦公室會見美國總統川普，共商貿易問題。



庫克在會議預計開始的下午1時45分前不久，抵達白宮西廂辦公室（West Wing）。白宮官員稍後證實兩人已結束會談，庫克還與川普首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）碰面，並參加在美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）辦公室舉行的會議。



白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）說：「會議的重點和目的是討論貿易。」她還說，數週前就已安排好這場會議。



白宮並未立即就川普和庫克討論的內容提供更多細節。



截至目前，日益惡化的貿易緊張局勢似乎沒有對蘋果構成嚴重影響，但這家科技公司總部設在美國，大部分產品卻在中國生產，而美國和中國又分別為其最大和第3大市場，情況隨時都可能改變。例如iPhone和iPad等產品雖在美國設計，卻是由鴻海及和碩等公司在中國工廠生產。



根據近期的季度財報，蘋果在美國賺進350億美元，在中國則進帳近180億美元。自庫克2011年出任蘋果執行長以來，中國已成蘋果最重要市場，蘋果在全球開設的零售商店，有41家位於中國大陸，是除了美國本土之外，門市最多的市場。



川普今天上午推文說，他對這場會議很是「期待」，還說雙方將討論「多年來，美國在貿易方面如何面臨許多國家的不公平待遇」。



川普上任前一年曾在一場集會中說，假如他當選總統，「會讓蘋果開始在這個國家生產電腦等產品，而不是在其他國家」。川普還說，他已要求庫克在美國設廠。蘋果目前在美國生產部分iMac和Mac Pro電腦，不過這些裝置僅占公司營收的極小部分。



對川普來說，最崇高的目標顯然是讓蘋果回美國大規模生產iPhone，但庫克認為此舉並不可行。庫克還提到，iPhone的部分零件，例如玻璃面板就是在美國製造。川普去年7月說，庫克告訴他，蘋果將在美國興築「3座大廠」，但蘋果並未證實這類計畫。



庫克昨晚偕同蘋果的政府與環境事務副總裁傑克森（Lisa Jackson）出席白宮晚宴，兩人與川普夫婦、法國總統馬克宏伉儷，以及可望接任國務卿的中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）同坐主桌。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070426