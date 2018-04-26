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華為攜手順發3C 首度結盟在地通路

發稿時間：2018/04/26 13:54

最新更新：2018/04/26 14:20

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華為力拚在地化，26日攜手順發3C宣布雙方策略合作，華為也認同順發「消費做公益」的機制，每賺新台幣100元就捐出20元。圖左為華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海、圖右為順發董事長兼總經理吳錦昌。中央社記者江明晏攝 107年4月26日華為力拚在地化，26日攜手順發3C宣布雙方策略合作，華為也認同順發「消費做公益」的機制，每賺新台幣100元就捐出20元。圖左為華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海、圖右為順發董事長兼總經理吳錦昌。中央社記者江明晏攝 107年4月26日

（中央社記者江明晏台北26日電）華為力拚在地化，今天攜手順發3C宣布雙方策略合作，首度結盟在地品牌深耕台灣市場。華為年底前將在40家順發通路建置專區專櫃，預計明年打入全台67家通路。

華為上週在台發表旗艦機P20系列，首間品牌體驗店也在台北三創開出，首日打破三創園區單一品牌開幕日銷售營業額紀錄。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海透露，P20訂單火熱，這是第一次在台灣有了「搶貨」的煩惱。

華為2018年展現深耕台灣市場與在地化的企圖心，今天攜手順發3C宣布策略合作，結合雙方品牌與通路資源，深耕台灣市場。

雍海表示，在台灣重視在地化品牌行銷與深耕通路，除了4月底前陸續開幕的6家品牌體驗店，也將與順發展開業務銷售、行銷合作、專區專櫃、實機體驗、產品教育訓練與社會公益等各個面向合作。

雍海進一步說，華為攜手順發3C目標在年底前達成40家通路實機展示，並合作達人計畫，共同培訓手機與筆電銷售人才，3月上市的MateBook也將成為順發3C主力銷售產品。

華為今年業績首度設立突破千億美元的目標，華為近10年營收一路上揚，2017年收入920.8億美元。

華為也認同順發3C提供消費做公益的機制，讓顧客不用多花錢就能做公益，每賺100元就捐出20元，幫助國內弱勢學童就學所需，自2010年至今受益學校達940所，受益對象達25萬人。

順發董事長兼總經理吳錦昌今天表示，每家企業存在都要對社會幸福加分，基於這樣的理念，順發在公益上努力貢獻心力。（編輯：張良知）1070426

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