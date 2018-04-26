日最大科技論壇6月台北首登場 孕育新創獨角獸

國際創投Infinity Ventures Partners（IVP）創始創辦人田中章雄（右3）、合夥人黃立安（右2）26日召開記者會宣布，由IVP發起的日本最大科技論壇Infinity Ventures Summit將於今年6月首次在台北舉辦，並與合作夥伴AppWorks創辦合夥人林之晨（左）、台灣新創競技場總經理韓荷麗（右）一起受訪。中央社記者吳家豪攝 107年4月26日

（中央社記者吳家豪台北26日電）日本最大科技論壇Infinity Ventures Summit將於6月首次在台北舉辦，將吸引超過500位多國企業高層與會，可望讓台灣成為新創獨角獸（估值逾10億美元的新創公司）的搖籃。



由國際創投Infinity Ventures Partners（IVP）發起的Infinity Ventures Summit將於6月6日至8日在台北萬豪酒店舉辦，預計吸引來自日本、東南亞、歐美等超過500位企業高層與會，並攜手創業加速器公司AppWorks、台灣新創競技場等夥伴。



本次論壇將聚焦加密貨幣、人工智慧、區塊鏈、內容娛樂、遊戲產業、天使投資等主題，邀請萊特幣（Litecoin）創辦人李啟威、愛奇藝聯席總裁徐偉峰、攜程旅遊（Ctrip）前技術長葉亞明等超過50位企業家分享國際最新趨勢。



AppWorks創辦人暨合夥人林之晨今天受訪說，今年AppWorks協助Infinity Ventures Summit來台舉辦，希望日本創投圈走向海外的第一站可以來到台灣，攜手台灣新創公司一起拓展東南亞及大中華市場。



除了協辦本次論壇，AppWorks也將每半年一次舉辦的AppWorks Demo Day選在6月6日於Infinity Ventures Summit同一場地舉行，希望一起帶動台灣創業創投熱度。



IVP於2009年由田中章雄、小野裕史兩位創始創辦人於日本成立，為知名新科技領域創投，另有黃立安、黃鸝鳴等合夥人。IVP於2015年進入台灣，目前資金規模為1.8億美元（約新台幣53.4億元），已投資Pinkoi、MixerBox、M17 Entertainment、KKTV、MaiCoin、COBINHOOD、GliaCloud、Juksy等8家新創公司。



2018年IVP將募集第4支基金，預計規模為1.5億美元，投資於人工智慧、物聯網、加密貨幣、媒體內容等新創公司；除了資金挹注外，IVP也參與公司營運，協助新創團隊規劃商業模式以及海外擴張計畫。（編輯：李信寬）1070426