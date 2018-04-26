中裕新藥發威 盤中310.5元創掛牌新高

（中央社記者韓婷婷台北26日電）中裕愛滋病新藥TMB-355最快將在4月底開賣，激勵中裕近來強勁翻揚，今天盤中一度以310.5元創下掛牌新高，尾盤遭逢短線獲利賣壓下跌10元，跌幅3.36%。



中裕表示，愛滋病新藥TMB-355已於3月6日獲得美國FDA核准上市，並由結盟夥伴 Theratechnologies負責行銷。法人預估最快4月、最慢5月就有機會開始貢獻營收數字，中裕即將從「作夢」階段進入「有實質營收」的階段，且未來營收一季比一季成長的趨勢不變，預估可維持3至4年的成長期，第4年達到銷售高峰期。



法人分析指出，一般而言，新藥預計在正式上市銷售後約半年時間，就能較明確看出市場真正的反應狀況，目前上市初期都還難以判斷。



除了美國市場外，中裕表示，考量歐盟地區是全球愛滋病藥物僅次於美國的第二大市場，對愛滋病新藥的全球銷售總額具關鍵地位，Theratechnologies將用現有的臨床數據於今年第3季向EMA送件申請藥證。



中裕預估，按照時程估算，如果一切順利預計2019年上半年可以獲得核准，最快2019年第4季或2020年開始正式上市銷售，將市場擴及到歐洲。



中裕今天以303元跳空上漲5元開盤，盤中最高攻到310.5元，突破300元關卡，並創下掛牌以來新高價，惟11時後隨著大盤快速下殺，中裕股價過高後遭到獲利了結賣壓、由紅翻黑，終場下跌10元，以288元作收，跌幅3.36%。（編輯：張良知）1070426