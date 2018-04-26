全台科學園區產值 2025年可望破3兆

（中央社記者顧荃台北26日電）行政院長賴清德今天上午在行政院會聽取科技部「科學園區現況與發展願景」報告；新竹科學工業園區管理局長王永壯表示，預估2025年，全台科學園區產值有望超過新台幣3兆元。



王永壯說，預估至2030年，全台科學園區約還需要600公頃的土地，目前已透過政策環評等方式，逐步增加科學園區用地，例如竹科近期就新增30公頃用於半導體研發。



科技部報告指出，全台科學園區2017年營收達2.46兆元，較2016年成長3.58%，前三大營業額產業依序為積體電路、光電與精密機械，占比分別為66.1%、24.43%與4.56%。



科技部表示，未來科技部將持續推動台灣高科技產業發展，強化園區群聚效應。竹科朝向「以軟扶硬，翻新竹科」的方向發展，藉現行產業優勢推展軟體AI；中科以打造國際旗艦型的AI智慧機器人自造者基地為目標；南科則期許成為全球最有價值的半導體科學園區，並配合沙崙綠能科學城聯合研究中心，打造南台灣綠能產業與智慧機器人產業的新聚落。



行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中表示，科學園區是台灣高科技產業的火車頭，106年的營業額、出口額及從業員工數均創歷史新高，值得肯定。為促進科學園區創新轉型，已送請立法院審議的「科學園區設置管理條例」修正草案，請科技部積極與立法院各黨團溝通協調，早日完成修法。（編輯：黃國倫）1070426