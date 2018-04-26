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台加經長通話 沈榮津：促簽投保協議

發稿時間：2018/04/26 15:18

最新更新：2018/04/26 15:18

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（中央社記者廖禹揚台北26日電）經濟部長沈榮津今天表示，昨晚與加拿大國際貿易部長沈潘通話時，有問及加拿大洽簽投資保障協議意願，不過沈潘表示近期忙於與他國的雙邊談判，告一段落後才能與台灣談細節。

加拿大國際貿易部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）在推特發文指出，已與台灣經濟部長沈榮津通話，討論如何促進雙邊貿易，沈榮津今天在經濟部部務會議前受訪表示，的確在昨晚跟沈潘通過電話。

沈榮津表示，先前在亞太經濟合作會議（APEC）已與沈潘有過雙邊面談，「大家聊得還不錯」，當時與昨晚通話時，都有表達啟動洽簽投資保障協議（FIPA）意願。

不過，沈榮津說，沈潘在昨晚的通話中明確表示，目前正與其他國家洽談雙邊協議，希望告一段落後，再與台灣好好溝通、談論細節。

此外，沈榮津表示，加拿大對台灣的離岸風電及軌道建設等產業都「蠻有興趣」，如目前正參與離岸風電遴選的加拿大商北陸電力（NPI）及曾參與捷運文湖線工程的軌道商龐巴迪（Bombardier），沈潘也有提出一些希望促進交流的產業。

目前台灣正積極爭取與加拿大洽簽投資保障協議（FIPA）和自由貿易協定。加拿大已與全球43國簽署投保協議，現在正與另外9個貿易夥伴進行FIPA談判。加拿大也先後在2014和2016年與中國大陸及香港簽署FIPA，台灣是區域中唯一尚未與加拿大商談FIPA。（編輯：林興盟）1070426

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