旺宏Q1獲利年增829% Q2價格估持穩

（中央社記者張建中新竹26日電）旺宏首季歸屬母公司淨利新台幣18.82億元，年增829%，每股純益1.06元，董事長吳敏求表示，第2季為傳統淡季，不過，價格可望持穩，業績將僅微幅下滑。



旺宏下午舉行線上法人說明會，公布首季營運結果；旺宏首季營收90.61億元，季減14%，淡季效應較往年緩和。



吳敏求指出，首季單層式儲存型快閃記憶體(SLC NAND Flash)雖然出貨量減少，不過，受惠價格上揚，業績得以季增10%，也較去年同期成長236%，將是旺宏今年營運主要成長動力之一。



編碼型快閃記憶體(NOR Flash)方面，吳敏求表示，首季業績季減約21%，不過，產品平均售價仍較去年第4季微幅上漲。唯讀記憶體（ROM）首季業績同樣季減約21%。



受匯率影響，旺宏首季毛利率42%，較去年第4季略降1個百分點，較去年同期拉升15個百分點，歸屬母公司淨利18.82億元，年增829%，每股純益1.06元。



展望未來，吳敏求說，第2季為旺宏傳統營運淡季，是往年一整年最淡的一季，今年第2季情況應不會改變，ROM將是較弱的產品線，其餘NOR Flash等產品線還可以，在產品價格可望持穩下，整體第2季業績將僅微幅下滑。



吳敏求表示，今年中國大陸廠商將會在低密度、低品質的NOR Flash市場造成相當大競爭，旺宏將以利潤導向，致力高密度、高品質的NOR Flash市場，這部分市場將持續供不應求，下半年市場仍將有成長空間。



SLC NAND Flash市場方面，吳敏求說，今年SLC NAND Flash市場也將供不應求，產品價格可望穩定成長。



因應客戶旺季強勁需求，旺宏首季存貨金額突破100億元大關，攀高至112.28億元，吳敏求表示，第2季存貨水位將進一步攀升，其中，有高達80%的存貨與大客戶任天堂有關。



至於中美貿易戰，吳敏求說，儘管可能會對某些公司有個別影響，不過，目前看起來情況還好，預期對旺宏營運應沒有太多影響。（編輯：李信寬）1070426