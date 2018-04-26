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台銀彩色銀幣推企鵝版 每枚售價1890元

發稿時間：2018/04/26 16:25

最新更新：2018/04/26 16:25

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（中央社記者邱柏勝台北26日電）台灣銀行今天發售2018版「永遠在一起」彩色精鑄銀幣，繼貓狗等「毛小孩」版本後推出企鵝版，每枚售價新台幣1890元，民眾可在台銀網站訂購，也可赴台銀營業部與各分行購買。

2018年版本的「永遠在一起」彩色精鑄銀幣，銀幣主題面描繪在冰天雪地中，兩隻相愛的企鵝頭互貼著彼此形成一個愛心形狀，上方還設計了主題文字（ALWAYS TOGETHER）。

台銀表示，企鵝是高社會群居動物，他們會成群結伴一起覓食及游泳，且大多數的企鵝，一生只會有一個伴侶，對彼此的愛一生珍惜，終生不渝。每隻企鵝都有不同的叫喚聲，即使在1000隻以上的企鵝裡，他們也都能找到自己的伴侶與小孩。

台銀指出，這款銀幣為吐瓦魯政府授權，澳洲柏斯鑄幣局發售，以精鑄工法鑄造，幣面呈現特有鏡面光澤，襯托彩色的主題圖案更加細膩迷人，每枚銀幣均附展示盒及保證書，適合個人珍藏及饋贈親友。

這款銀幣正面刻畫英國女王伊莉莎白二世側面肖像，全球限量發行7500枚，台銀首次獲配300枚。即日起在台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行（簡易型分行除外）及文物館銷售，每枚售價1890元。（編輯：林興盟）1070426

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